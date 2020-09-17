В Финляндии построят ветропарк мощностью 100 мегаватт

Компания Enefit Green (входит в эстонский концерн Eesti Energia) приобрела у управляющей государственными лесами Финляндии компании Metsähallitus права на реализацию проекта ветропарка Толпанваара. Это первый проект ветроэнергетики Enefit Green в Финляндии.

Сделка была основана на предыдущем предварительном соглашении о приобретении проекта развития Толпанваара, заключенном между Enefit Green и Metsähallitus в 2018 году, при условии выполнения условий, связанных с тематическим планированием проекта.

«Толпанваара – это развитый проект, расположенный в хорошем месте. Расширение на рынок Финляндии поддерживается хорошим инвестиционным климатом и стабильной рыночной ситуацией в этой стране», – прокомментировал руководитель Enefit Green Ааво Кярмас.

По его словам, следующим шагом будет объявление необходимых для строительства ветряной электростанции тендеров, после чего можно будет начинать процесс строительства.

«Мы рады, что сильная международная компания по производству возобновляемой энергии Enefit Green выходит на энергетический рынок Финляндии. Кроме того, мы рады, что еще один разрабатываемый нами проект парка ветрогенераторов приносит свои плоды», – сказал руководитель отдела развития недвижимости Metsähallitus Туомас Халленберг.

Строящийся парк ветрогенераторов будет расположен на территории между принадлежащими Metsähallitus лесами с хорошими ветряными условиями, которая расположена относительно недалеко. На территории ветропарка можно установить до 22 ветрогенераторов, а его общая мощность будет достигать 100 мегаватт. Собственником проекта ветропарка будет финское дочернее предприятие Enefit Green, компания Tolpanvaara Wind Farm Oy.

Увеличение объемов производства возобновляемой энергии способствует достижению стратегической цели концерна Eesti Energia по производству в 2024 году 43 процентов электроэнергии и тепла из возобновляемых источников.