Электромобили оказались "грязнее", чем автомобили с ДВС

Основной «углеродный след» электромобили оставляют на стадии производства, тогда как автомобили с двигателями внутреннего сгорания менее экологичны в эксплуатации.

Шведский производитель электромобилей Polestar сообщил, что транспортные средства с электрической силовой установкой оставляют больший «углеродный след», чем традиционные автомобили с ДВС. В процессе эксплуатации транспорта ситуация меняется лишь при соблюдении ряда условий. Для того, чтобы оценить влияние электромобиля и автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на природу, в Polestar сравнили жизненный цикл Polestar 2 с электромотором и Volvo XC40 с мотором, использующим ископаемые виды топлива.

Процесс производства Polestar 2 и аккумуляторов для него приводит к образованию 26 тонн CO₂e (эквивалента углекислого газа — всех парниковых газов, сведённых к единому эквиваленту), тогда как Volvo XC40 формирует всего 14 тонн CO₂e. В процессе эксплуатации машина с ДВС добавляет к «углеродному следу» ещё 41 тонну, а электромобиль — от 0,4 тонны до 23 тонн в зависимости от того, какие источники энергии использовать. Чтобы электромобиль был более экологичным автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, Polestar 2 должен проехать от 50 до 100 тысяч километров в зависимости. Опять же в зависимости от того, какие источники энергии использовать для зарядки батарей.

Учитывая полученные в результате собственного исследования показатели, генеральный директор Polestar Томас Ингенлат призвал автопроизводителей к созданию общей методики расчёта выбросов CO₂, чтобы предоставлять максимально точную информацию и не вводить в заблуждение людей заявлениями о том, что электромобили экологичнее машин с ДВС.