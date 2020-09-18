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У Entrade Distribution – два новых кабельных бренда

У Entrade Distribution – два новых кабельных бренда

18 сентября 2020, 14:30
Рубрика: За рубежом
Метки: Entrade Distribution
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Компания Entrade Distribution заключила партнёрские соглашения с двумя производителями кабельной продукции из США: Kubala Sosna и DH Labs.

Бренд Kubala Sosna назван по именам его создателей, Джо Кубалы и Говарда Сосны, В основе всех выпускаемых кабелей – запатентованная конструкция OptimiZ. Компания – один из мировых лидеров в производстве кабельной продукции; в её ассортименте представлены кабели высшего класса: межблочные, акустические, силовые, а также фоно, DIN-RCA, XLR, USB- и Ethernet-кабели. Кроме того, Kubala Sosna выпускает сетевые фильтры XPander Power Distributor.

Благодаря сотрудничеству с компанией DH Labs в ассортименте Entrade Distribution появилась продукция, выпускаемая под торговой маркой Silver Sonic – доступные по цене широкому кругу потребителей аудио и видео кабели, которые передают сигнал с максимальным качеством. Их конструкция предусматривает использование проводников из серебра и бескислородной меди, специальных тефлоновых диэлектриков и материалов, поглощающих вибрацию. В ассортименте – большое количество готовых акустических, силовых, сетевых и видео кабелей, а также коннекторов и кабелей в бухтах для сегмента DIY.

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