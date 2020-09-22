Энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили работы по технологическому присоединению ретрансляционных вышек телевизионной и радиовещательной сети в городе Верхнеуральске и поселке Красненский Верхнеуральского района Челябинсой области.

В рамках реализации программы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» по технологическому присоединению новых потребителей к электросетям компании энергетики выполнили в срок ряд мероприятий для обеспечения второй категории надежности объектов. В ходе работ специалисты Магнитогорских электросетей построили две воздушные линии электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ проводом СИП общей протяженностью 846 метров, установили две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, смонтировали два пункта секционирования.

Изоляция делает провод СИП (самонесущий изолированный провод) безопасным для людей, животных или птиц, гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям.

Выполненные в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» мероприятия не только обеспечат устойчивый сигнал телевизионной и радиовещательной сети, но и позволят значительно повысить качество жизни жителей г. Верхнеуральск и п. Красненский с населением 10 650 человек.