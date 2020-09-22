В рамках пакета мер по стимулированию экономики в размере € 100 млрд французское правительство представило программу поддержки производителей водорода в период 2020-2030 гг. в объеме € 7,2 млрд, которая позволит сделать страну мировым лидером в производстве водорода. Программа поможет компаниям перейти от научно-исследовательской стадии и демонстрационных моделей к производству водорода в промышленных масштабах. Программа будет реализовываться по двум основным направлениям: развитие коммерчески прибыльного производства «экологически чистого» («зеленого») водорода и расширение его использования, особенно большегрузными транспортными средствами.

Правительство Франции выделит € 1 млрд на строительство 6,5 ГВт электролизных мощностей и еще € 1 млрд на развитие большегрузных транспортных средств, работающих на водороде, к 2023 г. Финансирование будет осуществляться в рамках нескольких тендеров по отбору проектов. Уже в 2020 г. будут объявлены конкурсы на проекты сооружения региональных водородных хабов (regional hydrogen hubs) в рамках реализации европейского проекта общего интереса (project of common interest, PCI) по сооружению «мега фабрики» («Gigafactory») по производству водорода, для которого запланировано финансирование в рамках механизма государственного субсидирования в объеме € 1,5 млрд в 2021 г. Еще € 650 млн будет направлено на исследования и инновации в данной области.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata