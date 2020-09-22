Компания СУПР расширяет ассортимент волоконно-оптических кабелей для воздушной прокладки линейкой ОКТ-ДС производства «Одескабель».

Данный кабель предназначен в первую очередь для применения в сетях PON/FTTx.

Волоконно-оптические кабели серии ОКТ-ДС полностью диэлектрические, могут иметь от 1 до 24 оптических волокон, в качестве силовых элементов используется два стеклопластиковых прутка и продольная стеклонить.

Кабели могут выпускаться как в оболочке из полиэтилена, так и из полимерной композиции, не содержащей галогенов и не распространяющей горение.

Возможны два варианта исполнения – с допустимым растягивающем усилием 0,5кН и 1,0кН.

Оптический кабель ОКТ-ДС –универсальное, надежное и экономичное решение для операторов, занимающихся строительством PON.

Данная конструкция оптимизирована для построения оптических сетей доступа и обеспечивает снижение капитальных затрат оператора, ускоряет строительство и обладает большой эксплуатационной надежностью.

Основные достоинства кабелей ОКТ-ДС:

Низкая парусность. Круглая форма и уменьшенный до 3,4-5,5 мм диаметр обеспечивает существенное снижение аэродинамического сопротивления.

Уменьшенный внешний диаметр и полиэтиленовая оболочка снижают вероятность обледенения и исключают налипание снега.

Уменьшенная до 10 кг/км погонная масса (для 1-4 волоконных кабелей 0,5кН) упрощает хранение, транспортировку и монтаж.

Полностью диэлектрическая конструкция исключает опасность возникновения коротких замыканий в случае подвеса рядом с силовым кабелем, и обезопасит от повреждений оборудования.

Возможность применения при монтаже более дешевых комплектующих, в том числе оптимизированных под конструкцию ОКТ-ДС зажимов.

Возможность выполнения монтажа с использованием техники общего применения без использования специальных приспособлений.

Однотрубочная конструкция исключает возникновение механических воздействий при перепадах температур.

Кабель поставляется на барабанах строительными длинами по 2 км.

Основные технико-эксплуатационные характеристики кабелей ОКТ-ДС

Характеристики оптоволокна Волокно Fujikura FutureGuide-ACE™ SM fibers acc. ITU-T G.652D / G.657A1 Коэффициент затухания, дБ/км: - 1310 нм/ - 1550 нм Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм км): - 1310 нм/- 1550 нм 0,36/0,22 3,5/18 Массогабаритные характеристики Допустимое растягивающее усилие 0.5кН Количество ОВ в кабеле, шт. 1 2 4 8 12 Масса кабеля, кг/км 10,0 10,0 10 13,5 14,0 Диаметр кабеля, мм 3,4 3,4 3,4 4,0 4,0 Диаметр центральной трубки, мм 1,4 1,4 1,4 2,0 2,0 Диаметр стеклопластикового прутка, мм 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Допустимое растягивающее усилие 1.0кН Количество ОВ в кабеле, шт. 1 2 4 8 12 16 24 Масса кабеля, кг/км 15,5 15,5 15,5 21,2 21,2 31,1 34,4 Диаметр кабеля, мм 4,3 4,3 4,3 5,0 5,0 5,5 5,5 Диаметр центральной трубки, мм 1,6 1,6 1,6 2,3 2,3 2,5 2,5 Диаметр стеклопластикового прутка, мм 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Механические и климатические характеристики Минимальный радиус изгиба, мм 20 х диаметров кабеля Допустимое раздавливающее усилие, не более, Н/100 мм 3000 Стойкость к ударам с начальной энергией, Дж 10 (25 ударов) Диапазон рабочих температур, °С -40°С - +60°С Температура хранения, °С -50°С - +60°С Температура монтажа, °С -10°С - +60°С Цветовая идентификация оптических волокон Волокно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Цвет Волокно 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Цвет

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