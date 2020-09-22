Новый ГОСТ Р "Пластикаты ПВХ пониженной пожарной опасности"
22 сентября 2020, 08:37
Рубрика: Компании
Метки: СУПР, SUPR, ОПТОВОЛОКНО, FTTx, PON
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Кабельная промышленность
Компания СУПР расширяет ассортимент волоконно-оптических кабелей для воздушной прокладки линейкой ОКТ-ДС производства «Одескабель».
Данный кабель предназначен в первую очередь для применения в сетях PON/FTTx.
Волоконно-оптические кабели серии ОКТ-ДС полностью диэлектрические, могут иметь от 1 до 24 оптических волокон, в качестве силовых элементов используется два стеклопластиковых прутка и продольная стеклонить.
Кабели могут выпускаться как в оболочке из полиэтилена, так и из полимерной композиции, не содержащей галогенов и не распространяющей горение.
Возможны два варианта исполнения – с допустимым растягивающем усилием 0,5кН и 1,0кН.
Оптический кабель ОКТ-ДС –универсальное, надежное и экономичное решение для операторов, занимающихся строительством PON.
Данная конструкция оптимизирована для построения оптических сетей доступа и обеспечивает снижение капитальных затрат оператора, ускоряет строительство и обладает большой эксплуатационной надежностью.
Основные достоинства кабелей ОКТ-ДС:
Кабель поставляется на барабанах строительными длинами по 2 км.
Основные технико-эксплуатационные характеристики кабелей ОКТ-ДС
|
Характеристики оптоволокна
|
Волокно Fujikura FutureGuide-ACE™ SM fibers acc. ITU-T G.652D / G.657A1
|
Коэффициент затухания, дБ/км: - 1310 нм/ - 1550 нм
Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм км): - 1310 нм/- 1550 нм
|
0,36/0,22
3,5/18
|
Массогабаритные характеристики
|
Допустимое растягивающее усилие 0.5кН
|
Количество ОВ в кабеле, шт.
|
1
|
2
|
4
|
8
|
12
|
Масса кабеля, кг/км
|
10,0
|
10,0
|
10
|
13,5
|
14,0
|
Диаметр кабеля, мм
|
3,4
|
3,4
|
3,4
|
4,0
|
4,0
|
Диаметр центральной трубки, мм
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
2,0
|
2,0
|
Диаметр стеклопластикового прутка, мм
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
Допустимое растягивающее усилие 1.0кН
|
Количество ОВ в кабеле, шт.
|
1
|
2
|
4
|
8
|
12
|
16
|
24
|
Масса кабеля, кг/км
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
21,2
|
21,2
|
31,1
|
34,4
|
Диаметр кабеля, мм
|
4,3
|
4,3
|
4,3
|
5,0
|
5,0
|
5,5
|
5,5
|
Диаметр центральной трубки, мм
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
2,3
|
2,3
|
2,5
|
2,5
|
Диаметр стеклопластикового прутка, мм
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
Механические и климатические характеристики
|
Минимальный радиус изгиба, мм
|
20 х диаметров кабеля
|
Допустимое раздавливающее усилие, не более, Н/100 мм
|
3000
|
Стойкость к ударам с начальной энергией, Дж
|
10 (25 ударов)
|
Диапазон рабочих температур, °С
|
-40°С - +60°С
|
Температура хранения, °С
|
-50°С - +60°С
|
Температура монтажа, °С
|
-10°С - +60°С
|
Цветовая идентификация оптических волокон
|
Волокно
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цвет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Волокно
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
Цвет
|
|
|
|
|
|
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|
|
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