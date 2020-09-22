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Россети Северный Кавказ" повышают надежность энергоснабжения в 15 населенных пунктах КЧР

Россети Северный Кавказ в зоне операционной деятельности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили более 90 % ремонтных работ в распределительных сетях 0,4-10 кВ, обеспечивающих электроснабжение населения Хабезского и двух аулов Абазинского района Карачаево-Черкесии. 

Проведенный на линиях электропередачи и трансформаторных пунктах ремонт позволит в 15 населенных пунктах региона повысить надежность энергоснабжения более 35 тысяч жителей, а также нескольких десятков социально значимых объектов.

Из запланированных к замене 21 км провода на линиях электропередачи 0,4-10 кВ уже обновлено 20 км. В частности, специалисты Хабезских райэлектросетей заменили свыше 18 км «голого» провода на безопасный и надежный самонесущий изолированный (СИП). В непогоду и сильный ветер это позволит избежать возникающие из-за нахлестов проводов короткие замыкания и отключения электроэнергии.

Одновременно с этим в населенных пунктах на линиях электропередачи 0,4-10 кВ на новые железобетонные заменены почти 120 старых опор. До конца текущего месяца будет установлено еще 14 новых опор, проведен ремонт и техосблуживание около 53 км линий электропередачи и 130 трансформаторных пунктов.  Специалисты обновят 12 единиц разъединителей, выключателей и рубильников, которые также влияют на качество работы оборудования. 

«Нашей главной задачей сейчас является своевременное завершение всех мероприятий по подготовке электросетевого комплекса к зиме. При этом основной упор мы делаем на качественное проведение работ, поэтому основная часть ремонтной программы выполняется собственными силами специалистов филиала», - прокомментировал первый заместитель директора-главный инженер филиала Александр Лысенко.

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Компания: Россети Северный Кавказ

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