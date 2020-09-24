Компания Aripix Robotics, резидент кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково», до конца текущего года установит на московском заводе ГК «Москабельмет» трех промышленных роботов. Автоматизация затронет два непрерывных производственных процесса: загрузку металла в прессы и намотку кабеля

Предполагается, что на заводе «Москабельмета» два робота-манипулятора Aripix A1 заменят 6 рабочих, выполняющих тяжелую и рутинную работу по загрузке металла в прессы. Еще один робот консольного типа Aripix D1 возьмет на себя выполнение рутинной операции по укладке готового кабеля в корзины, облегчив труд трех рабочих.

Роботы Aripix A1 оснащены системой компьютерного зрения - они самостоятельно определяют ориентацию заготовок в пространстве и рассчитывают оптимальную траекторию движения, рассказал Андрей Спиридонов, основатель и генеральный директор Aripix Robotics. Специальные механизмы захвата учитывают особенности материала и геометрическую форму заготовок и могут крепко удерживать и перемещать их в прессы. Оснащенный специальными датчиками робот консольного типа Aripix D1 исключит перекручивание кабеля, а автоматически настраивающийся механизм подачи позволит ему укладывать кабель с точностью 0,5 мм. «Мы также сделали максимально интуитивно понятный сенсорный дисплей для управления машинами, так что операторы будут легко и продуктивно работать с нашими роботами», - уверяет руководитель компании.

Это не первый опыт сотрудничества резидента Фонда «Сколково» с ГК «Москабельмет», объединяющей ведущих российских производителей. Ранее в этом году Aripix Robotics автоматизировала на заводе группы один из ключевых процессов - подачу металла в плавильную печь.

Результатом, по словам Павла Морякова, гендиректор «Москабельмета», стало исключение простоев, повышение качества, увеличение объема выпускаемой продукции и снижение вредного воздействия производства на здоровье рабочих.

«Опираясь на успешный опыт, мы рады продолжить сотрудничество с компанией Aripix Robotics, доверив ей автоматизацию еще двух важных участков нашего производства», - отметил П. Моряков.

Aripix Robotics специализируется на разработке, производстве и инсталляции 6-осевых промышленных роботов-манипуляторов. Роботы позволяют автоматизировать циклические рутинные операции на заводах и фабриках и освободить сотрудников для более ответственных и творческих задач, уверяет производитель.

Юрий Миронов, проектный менеджер кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково», обратил внимание на то, что разработка отечественных робототехнических комплексов и их внедрение на производственных предприятиях относятся к стратегическим задачам развития российской экономики.

«Кластер передовых производственных технологий Фонда «Сколково» определяет их для себя как приоритетные. Основными стимулами развития роботизации на промышленных предприятиях являются повышение производительности и качества, снижение затрат и обеспечение безопасности труда, а также повышение доступности робототехнических решений. Необходимо отметить, что в этом году в условиях распространения коронавирусной инфекции безопасность труда приобрела особое значение для устойчивого функционирования предприятий. Уровень роботизации российской промышленности, по оценкам аналитиков, сильно отстает от мировых показателей, но можно уверенно заявить, что разработки резидентов «Сколково» востребованы рынком и создают возможности для успешной роботизации российских предприятий», - убежден Ю. Миронов.

Иллюстрация: Aripix Robotics