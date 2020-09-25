На втором энергоблоке Белорусской АЭС начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки, сообщили БЕЛТА в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

На первом этапе будет опробована работоспособность насосных агрегатов систем безопасности для подтверждения их расходных характеристик. Далее специалисты приступят к испытаниям всех активных систем, обеспечивающих штатную работу первого контура реакторной установки.

"Испытание систем безопасности - строго регламентированный технологический процесс, открывающий этап пусконаладочных работ в реакторном отделении энергоблока", - пояснили в управлении коммуникаций.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергетический пуск первого энергоблока планируется 7 ноября 2020 года. Ввод второго энергоблока предусмотрен в 2022 году.