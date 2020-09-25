Первый заместитель генерального директора АО «РТ-Техприемка» (входит в Госкорпорацию Ростех) Денис Конончук представил бизнес-проект по обеспечению качества поставок на российском и международном рынках в рамках совещания с компаниями-резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Участники совещания обсудили вопросы оценки и продвижения проектов действующих резидентов ОЭЗ и выработки рекомендаций по приоритетным направлениям их инновационного развития. Денис Конончук рассказал про комплексный подход к развитию технологического сотрудничества – проект Центра качества поставок АО «РТ-Техприемка», в рамках которого специалисты Центра помогают компаниям выстроить эффективную систему работы с партнерами: от аналитики перспективных направлений и подбора проектов до повышения эффективности производственных цепочек и взаимодействия с партнерами и поставщиками.

Сотрудничество резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» с АО «РТ-Техприемка» будет способствовать их интеграции в новые производственные цепочки, выходу на новые рынки сбыта, а также подбору новых перспективных проектов.

«Создание высокотехнологичной продукции сегодня – результат многосторонней производственной кооперации, зачастую, международной. Мы помогаем нашим клиентам минимизировать риски, связанные с качеством и сроками поставки закупаемой продукции, а также развить и повысить эффективность взаимодействия с поставщиками. Налаживание сотрудничества с резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» позволит нам расширить пул потенциальных участников высокотехнологичных производственных цепочек», – отметил Денис Конончук.

«Сегодня около 30 резидентов и арендаторов ОЭЗ «Технополис Москва» экспортируют микроэлектронную и оптическую продукцию, композитные материалы, досмотровое оборудование и другую высокотехнологичную продукцию в различные страны мира. Еще несколько экспортоориентированных компаний также нуждаются в квалификационной поддержке и поиске международных партнеров. Сотрудничество с АО «РТ-Техприемка» будет способствовать поиску новых и надежных заказчиков за рубежом, ориентируясь на ключевые потребности рынков», – поделился итогами встречи генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок (Технополис «Москва» в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью свыше 200 га. Особая экономическая зона Москвы обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализовано 180 высокотехнологичных компаний.

Фото: АО «РТ-Техприемка»