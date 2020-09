Китайская государственная корпорация по атомной энергетике (China National Nuclear Corporation, CNNC) ввела в эксплуатацию энергоблок No 5 на Тяньваньской (Tianwan) АЭС, расположенной в китайской провинции Цзянсу (Jiangsu).

На энергоблоке No 5 установлен китайский корпусной водо-водяной энергетический реактор (pressurized water reactor, PWR) ACPR-1000 мощностью 1 080 МВт. Загрузка топлива в реактор завершена в июле 2020 г., в августе 2020 г. реактор был подключен к электрический сети и выведен на минимально контролируемый уровень мощности.

В рамках первой очереди строительства Тяньваньской АЭС было сооружено два энергоблока ВВЭР-1000 электрической мощностью 990 МВт (1060 МВт брутто) каждый, которые были введены в эксплуатацию в 2007 г. Энергоблок No 3 мощностью 1 060 МВт (1 126 МВт брутто) введен в эксплуатацию в феврале 2018 г., энергоблок No 4 мощностью 990 МВт (1 060 МВт брутто) – в декабре 2018 г. Строительство энергоблоков No 5 и No 6 с ядерными реакторами ACPR-1000 началось в конце 2015 г. и начале 2016 г. соответственно. Энергоблок No 6, как ожидается, будет введен в эксплуатацию к концу 2021 г. В настоящее время на стадии разработки находятся проекты сооружения энергоблоков No 7 и No 8 с реакторами ВВЭР-1200*. Конкретная дата ввода в эксплуатацию энергоблоков No 7 и No 8 не объявлена. С вводом в эксплуатацию всех восьми энергоблоков Тяньваньской АЭС мощность станции достигнет 8,1 ГВт и АЭС станет крупнейшей атомной электростанцией в мире. Тяньваньская АЭС эксплуатируется Корпорацией по атомной энергетике Цзянсу (Jiangsu Nuclear Power Corporation), являющейся совместным предприятием китайских корпораций CNNC (50%), China Power Investment Corporation (30%) и Jiangsu Guoxin Group (20%).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Относятся к новейшему поколению «3+».