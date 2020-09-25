55-й выпуск RusCable Review
25 сентября 2020, 15:30
Рубрика: Инновации
Метки: КОМПАУНДЫ, РУСАЛ
Отрасль: Материалы для КПП Кабельная промышленность
"Русал" готов в будущем году начать производство инновационного материала для кабельной промышленности - высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА, «Экопирен») который, в том числе, поможет избежать трагедий на пожарах, рассказал РИА Новости технический директор компании Виктор Манн.
Основное предназначение экопирена, порошка с частицами размером менее 3 микрон, как отметил технический директор «Русала» - замещение вредных галогенсодержащих антипиренов, которые служат для снижения пожароопасности электрических проводов и кабелей и полимерных конструкционных и отделочных материалов. При этом добавка экопирена в полимерные компаунды, из которых делают кабельную изоляцию, декоративные панели, оконные профили, предметы быта и тому подобное, позволяет значительно снизить их горючесть и снизить выделение ядовитых газов.
«До последнего времени такие тонкодисперсные порошки в России не производились, а импортные поставки шли только в особо ответственные отрасли, например, в судостроение и атомную энергетику. Широкое применение экопирена в жилых домах, промышленных и общественных зданиях поможет исключит крупные трагедии », - отметил Манн.
«Проект по получению экопирена успешно реализуется, на площадке Ачинского глиноземного комбината идет строительство. Уже построен нулевой цикл, возводится каркас здания. До конца года должны закрыть теплый контур. Основное технологическое оборудование все законтрактовано. Более того, большая часть уже на площадке АГК. Срок пуска первого участка мощностью 5 тысяч тонн в год остается неизменным - 2021 год», - уточнил он.
«Что касается инвестиций, то окончательную цифру можно будет сказать после заключения всех договоров, но в целом мы не ожидаем значительных отклонений», - добавил Манн, который в конце прошлого года оценивал сумму инвестиций в объёме более 600 миллионов рублей.
«Мы планируем выпускать обширную номенклатуру марок экопирена, не только для кабельной промышленности и различных пластиков, но и для лакокрасочных покрытия, особых сортов бумаги и картона. Технология переработки нефелинового сырья на АГК не только обеспечивает нам преимущества перед конкурентами по себестоимости продукции, но и позволяет обеспечить свойства, превосходящие зарубежные аналоги», - заключил технический директор компании.
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