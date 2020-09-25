"Русал" готов в будущем году начать производство инновационного материала для кабельной промышленности - высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА, «Экопирен») который, в том числе, поможет избежать трагедий на пожарах, рассказал РИА Новости технический директор компании Виктор Манн.

Основное предназначение экопирена, порошка с частицами размером менее 3 микрон, как отметил технический директор «Русала» - замещение вредных галогенсодержащих антипиренов, которые служат для снижения пожароопасности электрических проводов и кабелей и полимерных конструкционных и отделочных материалов. При этом добавка экопирена в полимерные компаунды, из которых делают кабельную изоляцию, декоративные панели, оконные профили, предметы быта и тому подобное, позволяет значительно снизить их горючесть и снизить выделение ядовитых газов.