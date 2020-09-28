"Мордовэнерго" присоединило к сетям десятки значимых объектов

За летние месяцы специалисты филиала «Россети Волга» – «Мордовэнерго» обеспечили электроэнергией несколько десятков социально значимых объектов в районах республики.

Энергетики завершили технологическое присоединение (ТП) 10 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в Дубенском, Кадошкинском, Старошайговском, Ковылкинском районах и в г. Саранск. Также было заключено 50 договоров на техприсоединение ФАПов практически в каждом районе Мордовии.

Проведена большая работа по организации уличного освещения на территории Атюрьевского, Б. Березниковского и Лямбирского районов. К сетям присоединено более 130 ламп уличного освещения. Завершены работы по ТП детского сада в селе Пензятка Лямбирского района. Заявленная мощность составила 85кВт.

Электроэнергией обеспечены несколько крупных объектов АПК. В частности, работники филиала «Мордовэнерго» провели масштабные работы по подключению к сетям свиноводческого комплекса агрохолдинга «Мордовский бекон» в Ковылкинском районе. Его присоединённая мощность составила 1100кВт. После завершения реконструкции на ПС 110кВ Б. Елховка выполнено технологическое присоединение АО «Агрофирма Октябрьская», связанное с увеличением мощности на 3990кВт.

Все работы проводились при жестком контроле соблюдения мер безопасности в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

В компании «Россети Волга» организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления электрической мощности. В связи с распространением коронавирусной инфекции прием обращений в Центр обслуживания потребителей филиала «Россети Волга» – «Мордовэнерго» временно организован только в заочной форме, что не сказывается на качестве и сроках работы.

Подать заявку на технологическое присоединение можно на сайтах портал-тп.рф и с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», доступного пользователям устройств на Android и iOS, или отправить Почтой России.