Системные операторы Великобритании National Grid ESO и Нидерландов Tennet подписали соглашение о сотрудничестве в разработке инновационной сетевой инфраструктуры в Северном море. Компании договорились рассмотреть возможность строительства подводной электрической сети для интеграции шельфовых ВЭС, расположенных в акваториях Северного моря обеих стран.

Целью проекта, получившего название «поиск пути» («path-finder»), является разработка многоцелевой сетевой инфраструктуры (multi-purpose interconnector, MPI), которая позволит присоединить до 4 ГВт мощности шельфовой ветровой генерации Великобритании и Нидерландов к национальным энергосистемам. Это будет первый проект такого рода, который реализуется Великобританией и Нидерландами в Северном море. После ввода в эксплуатацию электрической сети в Северном море суммарная пропускная способность электрических соединений каждой из стран вырастет на 2 ГВт и появится возможность для торговли неиспользуемой пропускной способностью.

Строительство новой сетевой инфраструктуры в Северном море способствует реализации Европейской «зеленой» инициативы (European Green Deal) и соответствует целям обеих стран по декарбонизации экономики и увеличению мощностей шельфовой ветроэнергетики. Так, правительство Великобритании недавно обнародовало планы достигнуть 40 ГВт мощности шельфовых ВЭС к 2030 г. и нулевых выбросов CO 2 к 2050 г., в то время как Нидерланды намерены довести мощность шельфовых ВЭС до 11,5 ГВт к 2030 г. с последующим увеличением ее на 20-40 ГВт к 2050 г. Разработка проекта «path-finder» должна начаться в конце 2021 г., а ввод в эксплуатацию намечен на 2029 г.

Информационно-аналитический ресурс Clean Energy Wire