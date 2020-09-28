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"Оптен-Кабель" из Всеволожского района присоединился к бережливому производству

Оптен-Кабель из Всеволожского района присоединился к бережливому производству

28 сентября 2020, 17:45
Рубрика: Компании
Метки: ОПТЕН-КАБЕЛЬ, РКЦ, БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Региональный центр компетенций начинает работу над первым самостоятельным проектом на предприятии "Оптен-Кабель" Всеволожского района. Эксперты центра компетенций и участники рабочей группы должны выбрать производственный участок, на котором пересмотрят процесс работы, чтобы его оптимизировать.

Процесс будут пересматривать с учетом повышения выработки, и минимизации трудоемкости и сроков производства. Первые несколько месяцев региональный эксперт и рабочая группа займутся диагностикой текущего состояния участка и выявлением его проблем. После этого они разработают целевое состояние и детализированный план мероприятий, необходимых для улучшения производительности.

Для того, чтобы снизить издержки производства и усовершенствовать его процесс, будут применяться инструменты бережливого производства. Это также должно помочь улучшить в целом производственные показатели.

По плану, за шесть месяцев благодаря внедрению инструментов бережливого производства предприятие повысят выработку на выбранном участке, снизят общее время протекания процесса, количество незавершенного производства и повысят общую эффективность оборудования.

 

Фото: diext.ru

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