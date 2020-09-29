Группа "Россети" планирует увеличить закупки продукции у радиоэлектронного комплекса предприятий ОПК для реализации мероприятий программы цифровой трансформации. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на конференции радиоэлектронной промышленности в рамках форума "Микроэлектроника 2020".

"Очень приятно наблюдать, как в течение последних двух лет организовано взаимодействие целой группы предприятий радиоэлектронного комплекса с такой мощной сетевой компанией как "Россети". Еще два - три года назад их практически ничего не связывало, ни рубля продаж российской продукции не выделялось", - сказал он.

Борисов отметил, что у "Россетей" огромная инвестиционная программа, "сотни миллиардов рублей". "Я это знаю, как вице-премьер, который курирует сейчас ТЭК. Эта работа за два года принесла уже результаты. Сегодня объем продаж - 12 млрд руб, а в перспективе - до 60 млрд руб", - добавил он.

Глава "Россетей" Павел Ливинский на выставке в рамках форума представил Борисову новейшие отечественные разработки, которые уже применяются в проектах цифровой трансформации электросетевого комплекса или могут быть внедрены в ближайшей перспективе. Среди них продукция "ПиЭлСи Технолоджи" для построения цифровых подстанций, "умные" приборы учета компании "Радио и микроэлектроника" и цифровая система охраны периметра НТЦ "Модуль-инновации", говорится в Telegram-канале группы.