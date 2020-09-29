ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске Свердловской области) исполнило договор на поставку медных гипертеплопроводящих секций (ГТПС) в количестве 48 штук предприятию «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС»), крупному производителю космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.

ГТПС производства НПО «Центротех» применяются в системах охлаждения и теплоотведения радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) для обеспечения оптимальных условий тепловых режимов работы. По сравнению с существующими системами теплоотведения ГТПС гораздо эффективнее отводят тепло из «горячей» зоны в «холодную», а также равномерно распределяют тепло. Использование ГТПС позволяет повысить мощностные характеристики РЭА при неизменных габаритах и обеспечить улучшение массогабаритных характеристик РЭА.

В рамках долголетнего сотрудничества предприятий была разработана конструкторская и технологическая документация, изготовлены опытные образцы с дальнейшей постановкой на производство и выпуском промышленной партии. Работоспособность ГТПС подтверждается многочисленными испытаниями, в том числе в составе космических спутников. По результатам этих работ гипертеплопроводящие секции вошли в состав систем блоков электронной аппаратуры изготавливаемых АО «ИСС» космических аппаратов.

«НПО «Центротех» выполнило договорные обязательства в полном объеме и в срок. Сегодня идет речь о заключении нового контракта на поставку еще 30 штук ГТПС в адрес АО «ИСС». В перспективе прорабатываем изготовление титановых ГТПС», - отметил генеральный директор ООО «НПО «Центротех» Илья Кавелашвили.

Сегодня НПО «Центротех» активно занимается усовершенствованием внутренней структуры ГТПС с целью увеличения эффективности их работы.

Для справки:

ООО «НПО «Центротех» – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации. https://centrotech.ru/

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» – российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. За 60 лет специалистами компании создано более 1280 космических аппаратов, введено в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее время 2/3 орбитальной группировки России – это спутники разработки и производства АО «ИСС». Предприятие выступает головным исполнителем по ключевым проектам в рамках приоритетных государственных программ в области космической деятельности. https://www.iss-reshetnev.ru