Правительство Греции объявило о планах по поэтапному отказу от использования угля в производстве электроэнергии. На реализацию поставленной цели планируется направить крупнейшие за последние годы инвестиции в размере € 5 млрд. Правительством страны предусмотрены вывод из эксплуатации 80% государственных электростанций, работающих на угле, переподготовка работников энергетической отрасли в наиболее зависимых от использования угля регионах страны к 2023 г. и поддержка развития возобновляемой энергетики.

В 2015 г. угольными электростанциями в Греции производилось 41,6% электроэнергии, однако к 2019 г. этот показатель упал до 27,9%. По прогнозам международной аналитической и консалтинговой компании GlobalData, к 2030 г. производство электроэнергии на базе угольного топлива в Греции снизится до менее 10% или полностью исчезнет.

В течение текущего десятилетия в стране ожидается стремительный рост ВИЭ-генерации, включая разработку проектов малых ГЭС. В период 2020-2030 гг. увеличение общей установленной мощности объектов генерации в стране на 85-90% произойдет за счет реализации проектов строительства ВИЭ-генерации, из которых 55-60% составят фотоэлектрические СЭС. Запланированные правительством страны инвестиции будут способствовать созданию более 8 тыс. рабочих мест в регионах Западная Македония (Western Macedonia) и Мегалополи (Megalopoli), особенно зависимых от угля. Государственная энергетическая корпорация (Public Power Corporation) Греции объявила о стратегических планах строительства объектов фотоэлектрической солнечной генерации в Западной Македонии суммарной мощностью 2,3 ГВт. В настоящее время в Греции более 25 ГВт мощностей солнечной и ветровой генерации находятся на этапе получения разрешений или уже на стадии строительства. Это стало возможным благодаря вводимым мерам по сокращению времени подачи заявок на проекты строительства ВИЭ-генерации, введению сертификатов на использование ВИЭ, повышению энергоэффективности и планированию строительства шельфовых ВЭС. Указанные меры позволят максимально использовать потенциал «чистой» энергетики, который в настоящее время остается в значительной степени неизученным.

Информационно-аналитический ресурс Electric Energy Online