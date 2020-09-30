Специалисты «Россети Юг» завершили разработку и испытание инновационного приборно-аналитического комплекса для рентгенографического обследования маломасляных высоковольтных выключателей. Энергетики планируют усовершенствовать созданную разработку: в скором будущем рентгенографический комплекс станет цифровым с широкими возможностями применения.

Созданный «Россети Юг» приборно-аналитический комплекс и технология рентгенографического осмотра маслонаполненного электротехнического оборудования на сегодняшний день уникальны не только для российской, но и для мировой электроэнергетики. Несмотря на то, что рентгенографический метод контроля состояния энергооборудования уже имеется в ряде стран, спектр исследуемых объектов невелик. Более того – для их обследования имеются альтернативные методы: ультразвуковой и визуальный. Разработка «Россети Юг» направлена на выявление дефектов именно маслонаполненного высоковольтного оборудования - выключателей марки ВМТ-110, доля которых в общем объеме используемых выключателей группой компаний «Россети» составляет почти половину. Появление нового эффективного средства оценки состояния ВМТ позволит своевременно выявить развивающиеся дефекты и обеспечит их дальнейшую безаварийную эксплуатацию.

Разработанный мобильный комплекс позволяет выполнять исследование на месте установки выключателей без их расшиновки, демонтажа и вскрытия. При этом транспортировку, развертывание и рентгенографическую съемку можно произвести силами двух человек. Разрешение получаемого рентгенографического изображения, обрабатываемого специализированным программным обеспечением, отличается высоким качеством и передается в оригинальном масштабе. Основные преимущества нового приборного комплекса - отсутствие необходимости разборки выключателя, сокращение времени на выявление дефектов, а значит и возможность учащенного контроля. А это, в свою очередь, значительно продлит срок работы оборудования и обеспечит надежное энергоснабжение потребителей.

«Разработанный нами инновационный приборно-аналитический комплекс прошел успешное испытание в полевых условиях, показал свою эффективность и высокую точность. В дальнейшем, в рамках реализации программы «Россети» по инновационному развитию, мы планируем расширение видов обследуемого оборудования и его классов напряжения», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев.

В ближайшей перспективе полученные рентгенограммы о техническом состоянии выключателей будет распознавать интеллектуальная система. Цифровой будет и передача рентгенограмм, результатов контроля технического состояния оборудования на системы сбора данных и локального управления предприятием.