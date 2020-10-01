Концерн "Автоматика" нацелен на развитие цифровых технологий

В рамках международного форума «Микроэлектроника», проходящего с 28 сентября по 3 октября в Ялте, Научно-производственное предприятие «Сигнал», входящее в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, заключило соглашение с российской компанией НИИМА «Прогресс», специализирующейся на разработке микроэлектронной элементной базы. Подписи под документом поставили генеральный директор НПП «Сигнал» Иван Братухин и генеральный директор НИИМА «Прогресс» Захар Кондрашов.

Сотрудничество компаний направлено на совместное развитие решений в области естественных и технических наук. В частности, стороны нацелены на повышение эффективности поисковых и прикладных исследований в области цифровой энергетики и АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом), координацию научных исследований для производства современной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.