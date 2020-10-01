"Россети Тюмень" оцифруют сотрудничество с СПК

Специалисты «Россети Тюмень» стали участниками презентации новых современных мастерских по компетенциям «Промышленные и инженерные технологии» и «Обслуживание транспорта и логистика», открытым в Сургутском политехническом колледже. Мастерские созданы в рамках реализации федерального гранта и отвечают требованиям национального проекта «Образование». Ведущее учреждение среднего профессионального образования ХМАО-Югры приросло десятью специализированными площадками для практической подготовки как студентов, так и взрослого населения по дополнительным профессиональным программам, а также профориентационной работы со школьниками.

Эксперты «Россети Тюмень» отметили, что новые мастерские отвечают самым актуальным требованиям времени, в том числе в части цифровизации бизнес-процессов. Такие направления, как реверсивный инжиниринг и промышленная автоматика, вполне вписываются в общие ориентиры промышленного развития регионов.

«Компания сегодня, как никогда, нуждается в молодых высококвалифицированных специалистах. Мы реализуем ряд проектов в рамках цифровой трансформации бизнес-процессов, внедряем новые технологии: дополненная реальность, телеуправление, беспилотные летательные аппараты. Есть широкое поле для творческого полета инженерной мысли. Поэтому мы сейчас выходим на тесное взаимодействие с учебными заведениями во всех регионах своего присутствия: Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. На Ямале, в частности, в октябре мы откроем на базе Новоуренгойского многопрофильного колледжа специализированный энергокласс. В Сургуте, экономическом центре Ханты-Мансийского автономного округа, опорной образовательной площадкой для нас является наряду с вузами именно СПК», – отметил начальник департамента управления персоналом и оргпроектирования АО «Россети Тюмень» Павел Юшко.

Представители СПК заявили, что приоритетным критерием оценки векторов развития среднего профессионального образования является соотношение стратегии колледжа с потребностями работодателей.