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Калифорнийский отраслевой регулятор утвердил программу SCE по развитию инфраструктуры для электромобилей

Калифорнийский отраслевой регулятор утвердил программу SCE по развитию инфраструктуры для электромобилей

2 октября 2020, 09:33
Рубрика: За рубежом
Метки: США, ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Отраслевой регулятор американского штата Калифорния (California Public Utilities Commission, CPUC) утвердил программу Southern California Edison (SCE) – крупнейшей энергосбытовой компании на юге штата – по развитию сети зарядных станций для электромобилей. Программа Charge Ready 2 с бюджетом $ 436,3 млн направлена на установку ≈37 800 заправочных пунктов для электромобилей на территории, обслуживаемой SCE, и на текущий момент является самой масштабной в США из самостоятельно реализуемых энергокомпаниями (без привлечения стороннего финансирования).

Основная часть инвестиций в размере $ 417,5 млн будет направлена SCE для развития инфраструктуры зарядных станций, $ 14,5 млн выделено для задач маркетинга и $ 4,3 млн – для анализа и оценки итогов реализации программы. Первоначально программа Charge Ready 2, направленная SCE на согласование в CPUC еще в 2018 г., предусматривала выделение $ 760,1 млн на четыре года и установку более 50 тыс. заправочных устройств исходя из прогнозируемой численности электромобилей на обслуживаемой SCE территории (около 800 тыс. к 2023 г.). Решением регулятора были уменьшены как количество планируемых зарядных станций, так и себестоимость единичного объекта.

По мнению CPUC, успешная реализация программы в Южной Калифорнии будет способствовать общей задаче по достижению нулевого уровня выбросов вредных веществ в атмосферу от автотранспорта. Крупные инвестиции в инфраструктуру для электромобилей также могут стать катализатором экономического восстановления штата после эпидемии коронавируса. Власти штата рассчитывают, что к 2030 г. количество «экологически чистых» автомобилей составит не менее 5 млн и уже к 2025 г. будут построены не менее 250 тыс. зарядных станций.

Официальный сайт Utility Dive

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