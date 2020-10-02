Правительство Австралии опубликовало 10-летний план развития инновационных энергетических технологий, предусматривающий выделение $ 13 млрд в этой области, в том числе, $ 9,4 млрд из общего объема инвестиций будет направлено на поддержку деятельности Корпорации по чистой энергии (Clean Energy Corp) и $ 1,01 млрд – Австралийского агентства по возобновляемой энергии (Australian Renewable Energy Agency, ARENA).

Министерство энергетики Австралии объявило о создании технологической Дорожной карты в преддверии принятия национального бюджета на 2021 г. Несмотря на большое значение для энергетического будущего Австралии проверенных источников энергии, таких как уголь, газ, солнечная и ветровая энергия, предметом технологической Дорожной карты стали новые и развивающиеся технологии, способные обеспечить переход к чистой энергетике с нулевыми выбросами СО 2 .

Согласно новому плану правительство сосредоточится на пяти инновационных технологиях: производство водорода, хранение энергии, улавливание и хранение углерода, а также производство низкоуглеродистой стали и алюминия. План включает три основные направления деятельности: снижение выбросов углерода, сокращение затрат и увеличение числа рабочих мест. Правильное использование инновационных технологий позволит Австралии создать до 130 тыс. рабочих мест к 2030 г. и сократить на ≈250 млн т объем выбросов СО2 к 2040 г. Недавно созданный Консультативный совет по технологическим инвестициям (Technology Investment Advisory Council) будет контролировать распределение средств в энергетические проекты, реализуемые в стране.

Информационно-аналитический ресурс Electric Energy Online