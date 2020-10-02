Ремонтная программа "Россети Янтарь" выполнена на 100 %

Мероприятия ремонтной программы, на которые в этом году выделен 421 млн рублей, выполнены на 100%. Создан аварийный запас оборудования и материалов стоимостью 12,4 млн рублей, обеспечена готовность 43 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,2 МВт. Для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах сформировано 88 бригад общей численностью 343 человека.



В ходе заседания Штаба группы «Россети» генеральный директор Павел Ливинский подчеркнул, что компания выполняет все обязательства по подготовке инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и полностью адаптировалась к ограничениям из-за COVID-19.

«Энергетика – это отрасль, которая должна функционировать постоянно – в мороз, в пандемию, в моменты экономической турбулентности. Мы достойно прошли сложные весенние месяцы. Сейчас обеспечен разумный баланс между удалённой и очной работой. Благодаря заделу в области цифровой трансформации компания готова при необходимости вернуться к режиму апреля-мая без потери производительности труда и качества услуг, все алгоритмы для этого отработаны», – отметил Павел Ливинский.

В целом по группе «Россети» объем финансирования ремонтной кампании увеличен на 9% – до 70,2 млрд рублей. На 1 октября программа по основной номенклатуре оборудования выполнена полностью.



Отметим, за 8 месяцев удельная аварийность в сети 0,4 кВ и выше в группе «Россети» снизилась на 6%, средняя длительность перерывов электроснабжения – на 7% (до 1,46 часа). «Россети Янтарь» снизили количество технологических нарушений в сетях всех классов напряжения на 10 %.