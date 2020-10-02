Правительство ЮАР подготовило программу строительства до ≈12 ГВт генерирующих мощностей, включая 6 800 МВт за счет ВИЭ-генерации. По заявлению национального министерства энергетики, отраслевой регулятор (National Energy Regulator of South Africa, NERSA) согласовал министерский приказ, принятый в феврале 2020 г., об обеспечении дополнительных энергоресурсов.

В рамках реализации программы будет объявлен тендер по отбору проектов строительства ВЭС и фотоэлектрических СЭС суммарной мощностью 6 800 МВт, 3 000 МВт газовых ТЭС, 1 500 МВт угольных электростанций и накопителей энергии общей мощностью 513 МВт. Начало работ по проектам намечено на 2022 г. Эти энергоресурсы дополнят 2 000 МВт аварийных резервов мощности, закупаемых в рамках специальной программы по закупке резервов мощности у независимых производителей электроэнергии, направленной на снижение рисков нарушения энергоснабжения (Risk Mitigation Independent Power Producer Programme, RMIPPP).

По оценке холдинга Eskom, выполняющего в том числе функции системного оператора национальной энергосистемы, в связи с имеющимся дефицитом генерирующих мощностей новые объекты генерации нужно ввести в эксплуатацию как можно быстрее, чтобы разгрузить действующие станции и повысить энергобезопасность страны. Новая программа может рассматриваться как один из этапов выполнения комплексного плана правительства по развитию энергоресурсов (Integrated Resource Plan, IRP 2019), утвержденного в конце 2019 г. и определяющего энергетическую стратегию на период до 2030 г. IRP 2019, в частности, включает в себя меры по активному внедрению ВИЭ, но вместе с тем сохраняет первое место в структуре генерации за угольными ТЭС, поскольку ЮАР обладает очень крупными разведанными запасами угля.

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