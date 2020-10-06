На северо-востоке Москвы рядом с метро «Ботанический сад» за 16,6 млрд рублей построят жилой комплекс (ЖК) бизнес-класса «Режиссер». Об этом журналистам на презентации проекта сообщили представители ГК ФСК, уточнив, что проект будет возведен с помощью проектного финансирования от «Сбера».

По данным представителей компании, проект общей площадью 96784, 7 кв. метров появится на ул. Вильгельма Пика. На площади 1,7 га планируют построить три дома разной этажности – 29-38-48 этажей. Дома в комплексе будут объединены общим лобби, где разместятся лаундж-зона, коворкинг, детская игровая и кофейня.

Согласно концепции проекта, в домах запроектирована 981 квартира площадью от 36,5 до 186,3 «квадратов». Стоимость кв. метра начинается от 216 тыс. рублей, стоимость лота - от 10,2 млн рублей. Квартиры будут реализовываться как без отделки, так и с отделкой white box. Кроме того, несколько лотов будут с готовой отделкой, разработанной архитектурным бюро Art Forma.

Как рассказал директор по продукты компании Петр Кирилловский, проект ориентирован на молодую семейную аудиторию. Архитектурную концепцию ЖК разработала компания «Меерсон и Воронова». Интерьеры спроектировала дизайн-студия Haast.