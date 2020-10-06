АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило техническое перевооружение вдольтрассовой воздушной линии (ВЛ) электропередачи 10 кВ на участке магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк в Республике Марий Эл.

Комплекс мероприятий проводился с апреля в соответствии с программой развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть». Общая протяженность реконструированного участка воздушной линии электропередачи - более 5 км.

Заменена 61 опора ВЛ с траверсами, подвесная арматура опорной изоляции, а также система заземления. Неизолированный провод заменен на современный и безопасный самонесущий изолированный провод, обновлены линейные разъединители.

Комплекс мероприятий был реализован в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства. После завершения пусконаладочных работ ВЛ была запитана и введена в эксплуатацию.

Техническое перевооружение воздушной линии электропередачи 10 кВ позволило повысить надежность электроснабжения объектов участка линейной части МН Сургут – Полоцк между перекачивающими станциями НПС «Прудки» и НПС «Килемары».