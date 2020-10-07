Отраслевой регулятор (Maine Public Utilities Commission, MPUC) американского штата Мэн согласовал крупнейший в истории штата пакет контрактов на закупку электроэнергии суммарной мощностью 546 МВт, выработанной объектами ВИЭ-генерации.

В число победителей проведенного MPUC аукциона на право заключения двадцатилетних соглашений о поставках электроэнергии с энергоснабжающими компаниями вошли действующие ГЭС с суммарной мощностью поставок, равной 4,5 МВт, и электростанции на биомассе (39 МВт), а также проекты ВЭС (20 МВт) и СЭС (482,5 МВт). Стоимость электроэнергии отобранных MPUC объектов генерации варьируется от $ 0,029 до $ 0,042 за 1 кВт*ч. Отобранные MPUC объекты смогут обеспечивать ≈10% всей нагрузки энергосистемы штата Мэн. Заявки на торги были поданы и от накопителей энергии, но ни одна из них не была одобрена регулятором.

В настоящее время Мэн, как и многие другие штаты США, активно принимает меры для выполнения стандарта по развитию ВИЭ (Renewable Portfolio Standard, RPS)*. Установленная в 2019 г. цель довести долю использования ВИЭ до 100% к 2050 г. может быть достигнута гораздо раньше благодаря в том числе поддержке MPUC новых проектов, поскольку уже на конец 2019 г. энергоресурсы на базе ВИЭ, прежде всего ГЭС, покрывали до 80% выработки электроэнергии в штате.

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* RPS, в той или иной форме принятые уже более чем в 30 штатах, устанавливают обязательный минимальный объем производства электроэнергии на основе конкретного типа ВИЭ на определенный период.