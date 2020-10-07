КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС-2020
7 октября 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в сентябре 2020 года составило 7030,8 млн кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Данные за сентябрь 2020 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2019 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2019 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
458,8
|
-2,4
|
551,5
|
-0,8
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
542,6
|
8,4
|
316,9
|
-2,1
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
371,3
|
13,6
|
607,6
|
-0,5
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
1257,9
|
-5,7
|
936,7
|
-2,7
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
720,5
|
-7,6
|
650,3
|
-8,0
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
4841,0
|
-1,1
|
3477,4
|
-2,2
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
175,3
|
261,0
|
324,6
|
-7,4
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
0,6
|
-98,5
|
165,7
|
-2,5
Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за девять месяцев 2020 года составило 67 001,4 млн кВт•ч, что на 3,1 % меньше, чем за такой же период 2019 года.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за девять месяцев 2020 года составила 77 708,9 млн кВт•ч, что на 6,3 % меньше, чем за такой же период 2019 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение девяти месяцев 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 32 692,7 млн кВт•ч, что на 13,0 % меньше, чем в январе – сентябре 2019 года.
Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) за тот же период 2020 года составила 10 423,5 млн кВт•ч, что на 13,8 % больше, чем за девять месяцев 2019 года.
Атомными электростанциями (АЭС) за девять месяцев 2020 года выработано 27310,2 млн кВт•ч, что на 5,8 % меньше, чем за такой же период 2019 года.
Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) за девять месяцев 2020 года выработали 7 274,6 млн кВт•ч, что на 1,4 % больше, чем за такой же период 2019 года.
Данные за девять месяцев 2020 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2019 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2019 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
4569,1
|
1,5
|
5297,9
|
-0,4
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
4534,4
|
-12,2
|
3148,9
|
-2,6
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
3969,1
|
9,7
|
5705,8
|
0,0
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
12030,7
|
0,6
|
9075,9
|
-2,0
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
7128,6
|
-4,2
|
6276,4
|
-4,9
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
44017,1
|
-9,9
|
32751,8
|
-4,1
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
1443,3
|
21,4
|
3178,6
|
-2,8
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
16,7
|
-90,1
|
1566,1
|
-3,3
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.
Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.
Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.
Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.
Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 112 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,4 тыс. МВт, 1134 электрических подстанций 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2020).
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