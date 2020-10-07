По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в сентябре 2020 года составило 7030,8 млн кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2020 года составила 8368,0 млн кВт•ч, что на 0,3 % меньше, чем в сентябре 2019 года.

Выработка тепловых электростанций (ТЭС) в сентябре 2020 года составила 3 174,6 млн кВт•ч, что на 12,5 % меньше, чем в сентябре 2019 года.

Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в сентябре 2020 года составила 967,3 млн кВт•ч, что на 8,1 % больше, чем в сентябре прошлого года.

Атомными электростанциями (АЭС) в сентябре 2020 года выработано 3 458,3 млн кВт•ч, что на 10,6 % больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в сентябре 2020 года выработали 767,0 млн кВт•ч, что на 3,3 % больше, чем в сентябре прошлого года.

Данные за сентябрь 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 458,8 -2,4 551,5 -0,8 Калининградская область (Балтийское РДУ) 542,6 8,4 316,9 -2,1 Республика Карелия (Карельское РДУ) 371,3 13,6 607,6 -0,5 Мурманская область (Кольское РДУ) 1257,9 -5,7 936,7 -2,7 Республика Коми (Коми РДУ) 720,5 -7,6 650,3 -8,0 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 4841,0 -1,1 3477,4 -2,2 Новгородская область (Новгородское РДУ) 175,3 261,0 324,6 -7,4 Псковская область (Новгородское РДУ) 0,6 -98,5 165,7 -2,5

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за девять месяцев 2020 года составило 67 001,4 млн кВт•ч, что на 3,1 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за девять месяцев 2020 года составила 77 708,9 млн кВт•ч, что на 6,3 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение девяти месяцев 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 32 692,7 млн кВт•ч, что на 13,0 % меньше, чем в январе – сентябре 2019 года.

Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) за тот же период 2020 года составила 10 423,5 млн кВт•ч, что на 13,8 % больше, чем за девять месяцев 2019 года.

Атомными электростанциями (АЭС) за девять месяцев 2020 года выработано 27310,2 млн кВт•ч, что на 5,8 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) за девять месяцев 2020 года выработали 7 274,6 млн кВт•ч, что на 1,4 % больше, чем за такой же период 2019 года.

Данные за девять месяцев 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2019 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 4569,1 1,5 5297,9 -0,4 Калининградская область (Балтийское РДУ) 4534,4 -12,2 3148,9 -2,6 Республика Карелия (Карельское РДУ) 3969,1 9,7 5705,8 0,0 Мурманская область (Кольское РДУ) 12030,7 0,6 9075,9 -2,0 Республика Коми (Коми РДУ) 7128,6 -4,2 6276,4 -4,9 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 44017,1 -9,9 32751,8 -4,1 Новгородская область (Новгородское РДУ) 1443,3 21,4 3178,6 -2,8 Псковская область (Новгородское РДУ) 16,7 -90,1 1566,1 -3,3

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 112 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,4 тыс. МВт, 1134 электрических подстанций 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2020).