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Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2020 года снизилось на 2,8 % по сравнению c сентябрем 2019 года

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2020 года снизилось на 2,8 % по сравнению c сентябрем 2019 года

7 октября 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в сентябре 2020 года составило 7030,8 млн кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

  • Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в сентябре 2020 года составила 8368,0 млн кВт•ч, что на 0,3 % меньше, чем в сентябре 2019 года.
  • Выработка тепловых электростанций (ТЭС) в сентябре 2020 года составила 3 174,6 млн кВт•ч, что на 12,5 % меньше, чем в сентябре 2019 года.
  • Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в сентябре 2020 года составила 967,3 млн кВт•ч, что на 8,1 % больше, чем в сентябре прошлого года.
  • Атомными электростанциями (АЭС) в сентябре 2020 года выработано 3 458,3 млн кВт•ч, что на 10,6 % больше, чем в аналогичный период 2019 года.
  • Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в сентябре 2020 года выработали 767,0 млн кВт•ч, что на 3,3 % больше, чем в сентябре прошлого года.

 

Данные за сентябрь 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2019 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2019 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

458,8

-2,4

551,5

-0,8

Калининградская область (Балтийское РДУ)

542,6

8,4

316,9

-2,1

Республика Карелия (Карельское РДУ)

371,3

13,6

607,6

-0,5

Мурманская область

(Кольское РДУ)

1257,9

-5,7

936,7

-2,7

Республика Коми

(Коми РДУ)

720,5

-7,6

650,3

-8,0

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

4841,0

-1,1

3477,4

-2,2

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

175,3

261,0

324,6

-7,4

Псковская область (Новгородское РДУ)

0,6

-98,5

165,7

-2,5

 

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за девять месяцев 2020 года составило 67 001,4 млн кВт•ч, что на 3,1 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за девять месяцев 2020 года составила 77 708,9 млн кВт•ч, что на 6,3 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение девяти месяцев 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 32 692,7 млн кВт•ч, что на 13,0 % меньше, чем в январе – сентябре 2019 года.

Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) за тот же период 2020 года составила 10 423,5 млн кВт•ч, что на 13,8 % больше, чем за девять месяцев 2019 года.

Атомными электростанциями (АЭС) за девять месяцев 2020 года выработано 27310,2 млн кВт•ч, что на 5,8 % меньше, чем за такой же период 2019 года.

Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) за девять месяцев 2020 года выработали 7 274,6 млн кВт•ч, что на 1,4 % больше, чем за такой же период 2019 года.

 

Данные за девять месяцев 2020 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2019 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2019 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

4569,1

1,5

5297,9

-0,4

Калининградская область (Балтийское РДУ)

4534,4

-12,2

3148,9

-2,6

Республика Карелия (Карельское РДУ)

3969,1

9,7

5705,8

0,0

Мурманская область

(Кольское РДУ)

12030,7

0,6

9075,9

-2,0

Республика Коми

(Коми РДУ)

7128,6

-4,2

6276,4

-4,9

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

44017,1

-9,9

32751,8

-4,1

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

1443,3

21,4

3178,6

-2,8

Псковская область (Новгородское РДУ)

16,7

-90,1

1566,1

-3,3

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

 

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 112 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,4 тыс. МВт, 1134 электрических подстанций 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2020).

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