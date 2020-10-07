Специалисты «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» выполнили работы по устройству наружного освещения в Ленинском городском поселении Шабалинского района Кировской области. Проект реализован сразу в 12 населенных пунктах: деревнях Татары, Созиновы, Полянская, Новая Указна, Михненки, Крутики, Луни, Красава, Колбины, Жарники, Гаряевы и селе Семеновское.

Весной 2020 года Администрация Ленинского городского поселения приняла решение для организации уличного освещения привлечь средства, выделенные по программе «Формирование комфортной городской среды». Кировэнерго, пройдя конкурсную процедуру, в мае 2020 года приступил к реализации этого проекта.

В его рамках энергетики филиала выполнили целый комплекс работ по организации уличного (наружного) освещения. Специалисты Кировэнерго протянули 7313 метров самонесущего изолированного провода марки СИП-4. Для устройства наружного освещения энергетики установили 195 современных светодиодных светильников. Такие светильники существенно экономят электроэнергию, устойчивы к низким температурам, не перегреваются, обеспечивают равномерное освещение улиц, а также не требуют дорогостоящей утилизации по окончании эксплуатации. Кроме того, энергетики произвели монтаж и наладку автоматической системы управления наружным освещением. Для этого они установили 18 блоков управления наружным освещением шкафного исполнения. Данная система позволит регулировать работу светильников в зависимости от светового дня, сократит энергозатраты на освещение и эксплуатационные расходы.

- В этих 12 населенных пунктах, до того, как мы выполнили работы по организации наружного освещение, фонари не горели вообще, – отметил директор кировского филиала «Россети Центр и Приволжье» Владимир Колесников. – Я уверен, что теперь жизнь в перечисленных деревнях и селах станет гораздо комфортнее и безопаснее. Сегодня многие муниципалитеты решают проблемы наружного освещения, привлекая средства программы «Формирование комфортной городской среды», и мы готовы им всецело помогать в реализации этих проектов. Наши специалисты выполняют все работы на высоком профессиональном уровне и в короткие сроки.

Отметим, что с начала текущего года специалисты Кировэнерго в рамках контрактов по монтажу, реконструкции и ремонту систем наружного освещения установили и заменили более 570 уличных светильников. Все эти мероприятия направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей региона.

Более подробную информацию по теме организации наружного освещения можно получить на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе Потребителям/Дополнительные услуги/Кировэнерго по ссылке http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/additional_service/kirovenergo/ или по телефону Единого контакт-центра 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).