Журнал RusCable Insider #192 -
шкафы IEK FORMAT, АЭК проверят школы, супертурбина и Кабельный бизнес - 2020
7 октября 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Отрасль: Электроэнергетика
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). В соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС», 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Решения годового общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» по итогам 2019 года оформлены распоряжением Росимущества от 30.09.2020 г. № 419-р.
Указанным распоряжением утверждены годовой отчет АО «СО ЕЭС» за 2019 год, годовая бухгалтерская отчетность АО «СО ЕЭС» за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также утверждено распределение полученной по итогам 2019 года прибыли, предусматривающее, в том числе, перечисление 273 748 тыс. рублей на финансирование капитальных вложений.
Годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года в размере 27 390 тыс. рублей.
Избран состав Совета директоров АО «СО ЕЭС» в количестве девяти человек:
Избран новый состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» в количестве трех человек:
Аудитором АО «СО ЕЭС» на 2020 год утверждено ООО «Группа Финансы».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter