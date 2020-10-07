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Состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Системный оператор Единой энергетической системы"

Состоялось годовое общее собрание акционеров АО Системный оператор Единой энергетической системы

7 октября 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»). В соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС», 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Решения годового общего собрания акционеров АО «СО ЕЭС» по итогам 2019 года оформлены распоряжением Росимущества от 30.09.2020 г. № 419-р.

Указанным распоряжением утверждены годовой отчет АО «СО ЕЭС» за 2019 год, годовая бухгалтерская отчетность АО «СО ЕЭС» за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также утверждено распределение полученной по итогам 2019 года прибыли, предусматривающее, в том числе, перечисление 273 748 тыс. рублей на финансирование капитальных вложений.

Годовым общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по итогам 2019 года в размере 27 390 тыс. рублей.

Избран состав Совета директоров АО «СО ЕЭС» в количестве девяти человек:

  • Аюев Борис Ильич, Председатель Правления АО «СО ЕЭС»;
  • Быстров Максим Сергеевич, Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Ливинский Павел Анатольевич, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети»;
  • Маневич Юрий Владиславович, заместитель Министра энергетики Российской Федерации;
  • Муров Андрей Евгеньевич, Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ПАО «Россети»;
  • Никонов Василий Владиславович, директор Департамента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»;
  • Павлов Алексей Юрьевич, заместитель руководителя Росимущества;
  • Расстригин Михаил Алексеевич, Первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок», руководитель Центра экономического анализа и прогнозирования;
  • Школов Евгений Михайлович, Председатель Совета директоров АО «СО ЕЭС».

Избран новый состав Ревизионной комиссии АО «СО ЕЭС» в количестве трех человек:

  • Александрова Яна Андреевна, главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
  • Анникова Наталия Николаевна, член ревизионной комиссии ПАО «РусГидро»;
  • Зобкова Татьяна Валентиновна, заместитель директора департамента Министерства энергетики Российской Федерации.

Аудитором АО «СО ЕЭС» на 2020 год утверждено ООО «Группа Финансы».

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