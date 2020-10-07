Специалисты Бахчисарайского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению к сетям двух социально-значимых объектов: нового детского сада в с. Песчаное и школы в с. Маловидное Бахчисарайского района.

Для обеспечения электроснабжением учебного заведения, рассчитанного на обучение 250 школьников, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» построили воздушные линии 10/0,4 кВ общей протяженностью около 1 км, установили 30 опор и смонтировали новую трансформаторную подстанцию (2КТПГС) мощностью 1,26 МВА.

В с. Песчаное завершены работы по технологическому присоединению детского сада на 140 мест. Для его подключения к централизованному электроснабжению энергетики установили две анкерные опоры для линии 10 кВ, выполнили монтаж арматуры, подвес одной линии самонесущего изолированного провода 0,4 кВ и смонтировали комплектные трансформаторные подстанции (2КТПГС) общей мощностью 800 кВА с кабельными вводами.

- Энергетики своевременно и качественно выполняют обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям социально-значимых объектов Республики Крым. В рамках реализации Федеральной целевой программы за прошедший период текущего года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» подключили к электросетям 16 школ и 18 детских садов в 13 городах и районах полуострова. Качественное и надежное электроснабжение учреждений образования было и остается для нас неизменным приоритетом и важной социальной функцией, — подчеркнул врио генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» Виталий Окунев.

Все работы на энергообъектах выполнялись специалистами ГУП РК «Крымэнерго» с применением новейшего отечественного оборудования и материалов. Трансформаторные подстанции оснащены современными средствами релейной защиты и автоматики, а также устройствами компенсации реактивной мощности, позволяющими эффективно расходовать энергоресурсы. Общая мощность подключенных объектов Бахчисарайского района превысила 2 МВА. С учетом планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию все работы были выполнены максимально оперативно.