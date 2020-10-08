Демонстрационный проект "умной" электросети (Smart Grid) с гибридными накопителями энергии запущен в эксплуатацию в Польше. Разработка поможет операторам энергосистем страны интегрировать ВИЭ-станции в электросеть Польши и снизить риски сбоя в сетевой инфраструктуре страны при колебаниях объемов выработки "зеленой" электроэнергии. Об этом сообщил портал Energy Storage News.

Демонстрационный проект Smart Grid реализован на ветряной электростанции Быстра на севере Польши, ее мощность составляет 24 МВт. В проект включены системы накопления электроэнергии: литий-ионные батареи и свинцово-кислотные батареи большой мощности, которые помогут сгладить колебания напряжения в сети при изменении мощности ветроэлектростанции и защитить электросеть от перегрузки линий электропередачи.

Кроме этого, система может помогать в диспетчировании электроэнергии, оперативно реагируя на изменение потребительского спроса на электроэнергию.

Запуск демонстрационного проекта Smart Grid поможет Польше в дальнейшем эффективно увеличивать долю возобновляемой энергетики в энергобалансе стране, говорится в сообщении.