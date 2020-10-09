Шведская Nilar и Европейский инвестиционный банк подписали кредитное соглашение в объеме $55,4 млн. Средства компания направит на расширение и модернизацию мощностей по производству гибридных батарей, сообщает Smart Energy International.

Система накопления энергии, разработанная Nilar, безопасна, так как в ней не используются горючие элементы. Ее можно установить в домах или офисных помещениях. Дополнительное преимущество разработки шведской компании - батареи не содержат дефицитных материалов и легко и полностью перерабатываются.

По данным Smart Energy International, увеличение доли возобновляемой энергетики в энергобалансе стран Европы поднимает вопрос о важности хранения электроэнергии в энергосистеме. Эксперты оценивают потребность Европы в накопителях электроэнергии суммарной мощностью до 500 ГВт к 2030 году и в последующий период.

В настоящее время общий объем накопленной энергии в Европе с помощью гидроаккумуляторов составляет около 53 ГВт (97% от всего объема). Но для удовлетворения спроса на этот продукт надо развивать и другие варианты хранения электроэнергии, отмечает портал.