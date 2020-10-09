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Европейский инвестбанк поддержит разработки шведской Nilar в области накопителей энергии

Европейский инвестбанк поддержит разработки шведской Nilar в области накопителей энергии

9 октября 2020, 17:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ШВЕЦИЯ, ЕВРОПА, СНЭ, АККУМУЛЯТОРЫ
Отрасль: Электротехника 

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Шведская Nilar и Европейский инвестиционный банк подписали кредитное соглашение в объеме $55,4 млн. Средства компания направит на расширение и модернизацию мощностей по производству гибридных батарей, сообщает Smart Energy International.

Система накопления энергии, разработанная Nilar, безопасна, так как в ней не используются горючие элементы. Ее можно установить в домах или офисных помещениях. Дополнительное преимущество разработки шведской компании - батареи не содержат дефицитных материалов и легко и полностью перерабатываются.

По данным Smart Energy International, увеличение доли возобновляемой энергетики в энергобалансе стран Европы поднимает вопрос о важности хранения электроэнергии в энергосистеме. Эксперты оценивают потребность Европы в накопителях электроэнергии суммарной мощностью до 500 ГВт к 2030 году и в последующий период.

В настоящее время общий объем накопленной энергии в Европе с помощью гидроаккумуляторов составляет около 53 ГВт (97% от всего объема). Но для удовлетворения спроса на этот продукт надо развивать и другие варианты хранения электроэнергии, отмечает портал.

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Компания: ТАСС

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