Компании Siltech и Crystal Cable представили новую систему идентификации и защиты продуктов. По словам партнеров, их задумка поможет защититься от подделок. Презентация прошла в рамках выставки TAA в Тайване.

Теперь все кабели Siltech и Crystal Cable будут оснащаться специальной NFC-биркой с зашифрованной информацией, распознать которую сможет смартфон со специальным приложением.

Таким образом, покупатель сможет проверить подлинность продукта и узнать всю нужную информацию, включая описание, серийный номер и заводские маркировки кабеля.