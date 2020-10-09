 
Инновации (разработки)

Siltech и Crystal Cable защитят свои кабели от подделок при помощи NFC-бирок

Siltech и Crystal Cable защитят свои кабели от подделок при помощи NFC-бирок

9 октября 2020, 15:00
Рубрика: Инновации
Метки: Audio
Отрасль: Кабельная промышленность 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
213

Audio

Компании Siltech и Crystal Cable представили новую систему идентификации и защиты продуктов. По словам партнеров, их задумка поможет защититься от подделок. Презентация прошла в рамках выставки TAA в Тайване.

Теперь все кабели Siltech и Crystal Cable будут оснащаться специальной NFC-биркой с зашифрованной информацией, распознать которую сможет смартфон со специальным приложением.

Таким образом, покупатель сможет проверить подлинность продукта и узнать всю нужную информацию, включая описание, серийный номер и заводские маркировки кабеля.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: stereo.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Литий-ионные аккумуляторы стали в 10 раз эффективнее
Ростех разработал радиотрекеры с увеличенной дальностью передачи сигнала
Новые кабели для систем пожарной сигнализации от компании Riyadh Cables
Росатом будет развивать работу на рынках накопителей энергии под брендом RENERA
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно