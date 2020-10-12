Финансирование проектов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) в 2025-2030 годах составит 2,82 трлн рублей. Это следует из презентации первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова на итоговой коллегии Минтранса РФ. Презентация размещена на сайте министерства.

При этом финансирование плана в 2021-2024 годах составит 3,7 трлн рублей.

"Финансирование обновленной структуры КПМИ на период 2021-2030 годов предполагает составить порядка 6,6 трлн рублей, в том числе в период 2021-2023 годов за счет средств федерального бюджета - 808 млрд рублей", - отмечается в докладе Алафинова.

Обновленная структура национального проекта включает в себя такие составляющие, как строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай", развитие морских портов, Северного морского пути, железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла и Восточного полигона, высокоскоростных железнодорожных магистралей, региональных аэропортов и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов.

Морские порты и Северный морской путь

Прирост мощностей портов в акватории Северного морского пути должен составить 115 млн тонн к 2030 году, следует из презентации.

Финансирование программы развития Северного морского пути предусмотрено в размере 268,7 млрд рублей, в том числе в размере 142,9 млрд рублей из средств федерального бюджета в 2021-2023 годах. Кроме того, неизменной остается цель увеличения объема перевозок в акватории Севморпути до 80 млн тонн до 2024 года.

Развитие морских портов предполагает финансирование в размере 624 млрд рублей в 2021-2030 годах, при этом в 2021-2023 гг. из бюджета планируется выделить 58,5 млрд рублей. Мощности портов России к 2030 году должны составить 327,49 млн тонн.

Железные дороги

Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла потребует инвестиций в размере 593,7 млрд рублей до 2030 года. Пассажиропоток для ключевых направлений в этот срок в результате составит 850 млн пассажиров в год.

На развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна планируется направить 1,7 трлн рублей в 2021-2030 годах, в том числе 13,67 млрд рублей бюджетного финансирования в 2021-2023 годах. Это позволит увеличить провозную способность инфраструктуры до 152 млн тонн.

Пропускная способность подходов к портам Северо-Западного бассейна увеличится до 2030 года до 220 млн тонн, финансирование программы составит 355,7 млрд рублей, при этом из бюджета в 2021-2023 годах выделят 9,75 млрд рублей.

Модернизацию Восточного полигона по-прежнему планируется завершить до 2024 года, целевой показатель пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей составляет 182 млн тонн. Сроки доставки транзитных контейнеров на направлении "Запад - Восток" сократятся до 7 суток.

Сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей по итогам 2027 года составит 629,7 км, говорится в презентации. Проект предусматривает финансирование в размере 1,39 трлн рублей.

Аэропорты

Развитие сети региональных аэропортов получит финансирование в размере 140,9 млрд рублей в 2021-2030 годах, из бюджета проект получит 95,5 млрд рублей в 2021-2023 годах.

Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции и строительства взлетно-посадочных полос к 2024 году увеличится до 37 штук. Количество реконструированных и строительных вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры к 2030 году вырастет до 17 штук.

Коридор Европа - Западный Китай

Движение по транспортному коридору Европа - Западный Китай будет запущено в 2024 году, следует из доклада Алафинова.

"Полностью коридор должен ввестись в эксплуатацию в 2024 году. Отмечу, что из девяти этапов М-12 уже сейчас законтрактованы восемь этапов на принципах "проектирование плюс строительство", так сказать, первые крупные ласточки ЕРС-контрактов в автодорожном строительстве", - говорится в докладе.

Кроме того, продолжается строительство обхода города Тольятти, стоимость которого составит 705 млрд рублей. "Общее финансирование этого федерального проекта составит 705 млрд рублей, в том числе 332 млрд рублей в 2021 2023 годах за счет средств федерального бюджета", - отмечается в докладе.

Ранее Алафинов сообщал, что объем финансирования строительства платной скоростной трассы Москва - Казань с обходом Тольятти составит 730 млрд рублей до 2027 года.

Международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай по территории России пройдет от Санкт-Петербурга через Москву, Нижний Новгород, Казань и Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. Его общая протяженность составляет около 2,3 тыс. км. В сам маршрут, в том числе, включены трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург, строящаяся Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, пусковые комплексы номер 3 и 4) и новая автотрасса Москва - Казань.

Строительство дорожной инфраструктуры для развития коридора Европа - Западный Китай включено в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры" до 2024 года.