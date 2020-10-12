На базе Сырадасайского месторождения построят морской терминал

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство морского угольного терминала на базе Сырадасайского угольного месторождения, а также проектную документацию на отработку открытым способом запасов месторождения в пределах участка «Юго-Западный». По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Запасы Сырадасайского месторождения, расположенного в пределах Западно-Таймырского угленосного района, составляют около 5,7 млрд тонн и относятся преимущественно к жирным маркам угля (2Ж) - наиболее ценным для коксования и использования в металлургической промышленности. Лицензией на разработку месторождения владеет ООО «Северная Звезда», входящее в состав международной корпорации AEON. В апреле 2019 года между Сбербанком России и AEON было заключено соглашение по развитию Сырадасайского месторождения, включающее и создание угольного разреза мощностью 10 млн тонн в год.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена карьерная добыча угля коксующихся марок (КЖ, К, КО, СС, ОК) на участке «Юго-Западный» Сырадасайского месторождения. Проектируемые объекты для первоочередной отработки запасов угля открытым способом расположены в 105 км от поселка Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. Проектная мощность разреза, определенная заданием на проектирование и подтвержденная расчетами по производительности горно-выемочного оборудования, составляет 5 млн тонн угля в год. Проектный срок отработки запасов на рассмотренном участке «Юго-Западный» - 28 лет. Здесь построят карьерную выемку, один внутренний и три внешних отвала, две дизельных генераторных установки, а также технологические дороги, очистные сооружения, площадку входной зоны с бытовыми и административными помещениями и иные объекты и сооружения, необходимые для угледобычи открытым способом.

Эксперты Главгосэкспертизы России также одобрили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство морского угольного терминала на базе Сырадасайского месторождения. Терминал позволит осуществлять перегрузку в морские суда угля, поступающего с месторождения автомобильным транспортом. Проектный грузооборот терминала – 4 млн тонн в год. Проектируемые объекты морской и береговой инфраструктуры рассчитаны на прием и обслуживание 198 судов в год.

Терминал будет расположен в 87 км от Порта Диксон, между устьями рек Рогозинка и Крестьянка. Здесь планируется строительство грузового причала длиной 250 м для перевалки навалочных грузов, соединенного с берегом дамбой длиной 1,5 км, причала портофлота длиной 105,5 м – для отстоя судов в ледовый период, а также вспомогательного причала длиной 150,3 м - для отстоя судов портофлота в безледовый период. Кроме того, на площадке угольного терминала проложат внутриплощадочные проезды общей длиной около 5,3 км, разместят открытые складские площадки, морскую погрузочную галерею, конвейерное оборудование, административно-бытовой корпус со столовой, очистные сооружения и иные производственные и хозяйственные объекты.

Застройщик – ООО «Северная Звезда». Проектные организации – АО «Кузнецкая проектная компания» и АО «Ленморниипроект».

Фото: arctic-russia.ru