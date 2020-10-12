«Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» получил благодарственное письмо Управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за своевременное и качественное выполнение работ по эксплуатации объектов уличного освещения на территории г. Йошкар-Олы.

«Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» в июле 2020 года выиграл конкурс и заключил муниципальный контракт с Управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на выполнение работ по эксплуатации объектов уличного освещения на территории г. Йошкар-Ола во 2 полугодии 2020 года на сумму 30,9 млн. руб. По условиям контракта, специалисты Мариэнерго обслуживают 15 453 светильника наружного освещения в столице Марий Эл.

Как отметил и.о. заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директора филиала «Мариэнерго» Сергей Хлусов, «качественное техническое обслуживание систем уличного освещения направлено на повышение комфорта и безопасности горожан и гостей столицы республики».

Работу специалистов «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» высоко оценили в Управлении городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и вручили филиалу благодарственное письмо.