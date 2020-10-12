Немецкая компания Voxativ представила акустический кабель Due Edition, который сам производитель назвал «лучшим решением для прослушивания музыки через полнодиапазонные динамики».

Кабели Due Edition создавались, в первую очередь, для фирменных широкополосников (по всей видимости, Due Edition должны хорошо подойти для динамиков AC-1a, которые Voxativ начали выпускать в июле этого года). Особое внимание производитель обратил на тот факт, что в новых кабелях в качестве проводника использована чистая медь. Именно медь, как утверждает фирма, способна дать сбалансированный мягкий звук. Voxativ тестировали другие материалы и различные сплавы, но решили остановиться на «ультрачистой меди» из-за ее правильных музыкальных свойств.

В кабелях Due Edition компания использовала провода увеличенного калибра, двойной экран, систему механического контроля резонансов. Внешняя оплетка сделана из прочной гибкой ткани.

За пару кабелей Due Edition длиной 4 м на европейском рынке попросили 4 000 евро.