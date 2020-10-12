Птицы могут стать причиной сбоев в электроснабжении вследствие прямого контакта с токоведущими частями оборудования. Специальное «птицезащитное устройство» законодательно закреплено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 года №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

За 9 месяцев 2020 года ГУП РК «Крымэнерго» установлено 638 птицезащитных устройств (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи напряжением 35-330 кВ.

Всего на 2020 год было запланировано установить 610 ПЗУ, однако крымские энергетики с опережением графика перевыполнили намеченные мероприятия. Так, на линиях электропередачи ВЛ 35-110 кВ специалистами ГУП РК «Крымэнерго» установлено 420 защитных устройств, а на ВЛ 220-330 кВ – 218 шт.

При увеличении популяций птиц и нехватке деревьев пернатые нередко выбирают для своих гнёзд опоры высоковольтных ЛЭП. Обустройство гнезд и жизнедеятельность птиц на объектах энергооборудования нередко становится причиной отключений электроэнергии. Так, 24 сентября по вине птиц произошло аварийное отключение линии электропередачи ВЛ 35кВ в с. Низинное Сакского района, и 138 абонентов остались без электроснабжения.

- В целях выполнения плана-графика по установке птицезащитных устройств в 2020 году Предприятием были в полном объеме реализованы запланированные мероприятия. При проектировании нового строительства или реконструкции воздушных линий электропередачи ГУП РК «Крымэнерго» проводит работы по предотвращению (сокращению риска) гибели птиц при соприкосновении с токоведущими проводами на участках их крепления к конструкциям опор, - сообщил заместитель технического директора по эксплуатации и ремонту ГУП РК «Крымэнерго» Александр Аршуков.

Всего за период с 2017 по 2020 год ГУП РК «Крымэнерго» установило более 1700 птицезащитных устройств, а в планах Предприятия на 2021 год смонтировать более 1 тыс. защитных устройств.

ГУП РК «Крымэнерго» продолжит системную работу по минимизации ущерба, который может быть нанесен природной среде. Внедрение инновационных систем орнитологической защиты на всех воздушных линиях электропередачи – один из важных шагов в этой сфере.