Компании в Хабаровском крае намерены вложить 5,7 млрд рублей в строительство овощных теплиц. Об этом ТАСС сообщила во вторник начальник отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности регионального Минсельхоза Юлия Жукова.

"Заинтересованность в строительстве к 2022 году тепличных комплексов на территории края проявили компании "Спорос" и "ТК "Высоковский", - сказала Жукова. Компания "Спорос", уже построившая самый крупный на Дальнем Востоке завод по производству элитных семян, планирует возвести тепличный комплекс по выращиванию огурцов и томатов площадью от 10 га с объемом инвестиций в 3 млрд рублей. Вторая компания будет строить тепличный комплекс площадью до 20 га и намерена вложить 1,8 млрд рублей в первую очередь теплиц площадью 10 га. Оба комплекса позволят создать в регионе более 400 рабочих мест.

Жукова отметила, что сейчас идет подбор земельных участков под планируемые теплицы. Инвесторы рассматривают в том числе земельные участки на площадке "Ракитное" территории опережающего развития "Хабаровск".

Строительство тепличного комплекса по выращиванию огурцов площадью 4 га стоимостью 901 млн рублей также планирует предприятие "Тепличный комплекс "Приамурье". Ввести комплекс в эксплуатацию намерены в будущем году. "Инвестором заключено соглашение о деятельности в ТОР "Хабаровск", ведется разработка проектно-сметной документации", - сказала Жукова.

Площадь весенних и зимних теплиц в Хабаровском крае составляет 22 га. Компании, уже построившие теплицы, рассматривают проекты расширения площадей и увеличения мощности. При этом регион обеспечивает себя тепличными овощами на 30%, основной объем овощей поставляют из Китая - они, как правило, уступают во вкусе и качестве местной продукции. "Для обеспечения жителей края овощами в межсезонный период и импортозамещения низкокачественной овощной продукции из КНР необходимо построить 30 га зимних теплиц", - добавила Жукова.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги рабочей поездки на Дальний Восток, заявил, что предприятия Дальневосточного федерального округа (ДФО) должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей. Глава правительства поручил Минсельхозу РФ совместно с Минвостокразвития и Минфином в октябре разработать механизм государственной поддержки проектов по строительству и модернизации тепличных комплексов в ДФО с 2021 года.