Московский научно-исследовательский центр Umatex, работающий на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», начал выпускать композиты на основе термопластов и углеродного волокна, которые могут использоваться при производстве корпусных деталей, подверженных сильному износу, высоким температурам, рентгеновским и гамма-излучениям. Подобные материалы выпускают всего несколько компаний в мире, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Разработка расширит возможности применения композитов в авиации, космосе, двигателестроении, судостроении и нефтегазовых отраслях. Это полностью российское решение: исходные материалы и готовый продукт созданы исследователями центра. Производственные мощности компании, в которой работают около 300 человек, на данном этапе позволяют выпускать до 25 тысяч квадратных метров нового материала в год, впоследствии они могут быть увеличены в зависимости от запроса рынка», – рассказал глава ведомства.

Материал столичного производителя имеет ряд преимуществ перед другими видами композитов: он не боится температур, легче поддается вторичной переработке и сварке, имеет короткий цикл отвержения.

«Мы видим, что спрос на композитные материалы растет, сейчас это одно из передовых направлений в промышленности. На территории столичной особой экономической зоны порядка 10 компаний занимаются разработками в данной области. Их решения применяются не только в России, но и успешно экспортируются в страны СНГ, Европы и Азии», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

По словам генерального директора UMATEX Росатом Александра Тюнина, новая продукция уже доступна для заказа.