Криосил: дипломирован и сертифицирован

ГК «Москабельмет» и ее генеральный директор Павел Моряков получили дипломы лауреатов Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2020 года. А кабель КРИОСИЛ, принесший эту награду, прошел сертификацию в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Высокая награда

Напомним, что кабели марки КРИОСИЛ, созданные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера и Арктики, получили высокую оценку жюри конкурса в июле. И вот, соответствующие дипломы, подписанные министром энергетики Александром Новаком, были вручены в рамках Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR-2020. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге с 6 по 9 октября.

Лауреатом Международного конкурса инновационных разработок ТЭК, проводимого при поддержке Минэнерго России, «Москабельмет» становится повторно: в 2018 году дипломом был отмечен кабель ТЭВОКС. Более того, «Москабельмет» — единственный производитель кабельной продукции, получивший премию лауреата Первой степени конкурса.

Одобрено «Газпромом»

Кабель КРИОСИЛ, конструкция которого — наша оригинальная разработка, успешно прошел сертификацию в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ (ПАО «Газпром»). Это подтверждает высокое качество, безопасность продукции и то, что она рекомендована для применения на объектах ПАО «Газпром». В рамках сертификации в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ «Завод Москабель», отвечающий за выпуск КРИОСИЛ, получил высокую оценку деловой репутации и подтверждение системы менеджмента качества требованиям СТО ПАО «Газпром», что является важным фактором в эффективном развитии компании и продвижении выпускаемой номенклатуры кабелей.

В реестр вошли контрольные и силовые кабели КРИОСИЛ в холодостойком исполнении, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных термопластичных композиций, поливинилхлоридных композиций, с низким дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66кВ и 1 кВ. Устойчивые к воздействию особо низких температур, они сохраняют свою прочность, пластичность и эксплуатационные характеристики даже в условиях экстремальных холодов.