Главы администраций муниципальных образований Небыловское и Красносельское поблагодарили энергетиков «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» за проведенные работы по модернизации наружного освещения с применением энергоэффективных технологий. В рамках заключенных договоров на техническое обслуживание сетей наружного освещения с администрациями, специалисты Владимирэнерго взяли на техобслуживание более 1300 светоточек в 45-ти населенных пунктах.

Отдельное внимание было уделено освещению улиц, где расположены социально значимые объекты. Так, на улице Первомайской в селе Небылое, где были установлены светодиодные светильники, расположены школа и детский сад.

- Мы благодарны специалистам Владимирэнерго, в частности энергетикам Юрьев-Польского РЭС за оперативную и качественную работу по обслуживаю сетей уличного освещения. Наша общая задача – обеспечивать хорошим освещением улицы, которые станут для наших жителей безопасными и комфортными, - отметили главы администраций муниципальных образований.

Компания «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» открыта для сотрудничества с органами местного самоуправления в рамках оказания услуги «организация систем наружного освещения», улучшая качество данного сервиса. Кроме того, филиал готов предложить ряд услуг, нацеленных на приведение в соответствие городского освещения с современными требованиями: замена ртутьсодержащих светильников на энергосберегающие; переход на раздельный режим вечернего и ночного освещения улиц; внедрение систем централизованного управления освещением с использованием современных каналов связи, автоматический контроль за состоянием каждой отдельной светоточки.

Для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы можно обратиться в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).