Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий выступил с докладом о влиянии пандемии COVID-19 на работу российских рынков электроэнергии и мощности в ходе заседания рабочей группы «Особенности тарифного регулирования на период 2021–2022 гг. с учетом изменений в экономике, вызванных COVID-19», состоявшегося в рамках 5-го всероссийского тарифного семинара-совещания в Ялте.

Во время своего выступления Федор Опадчий отметил, что переход на удаленный режим работы не повлиял на технологическое взаимодействие в отрасли. Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» подробно рассказал и об экономических последствиях пандемии COVID-19, подчеркнув, что снижение экономической активности существенно отразилось на уровне потребления электроэнергии. В частности, с начала 2020 года потребление электроэнергии в ЕЭС России уменьшилось на 2,9 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года при сопоставимых температурных условиях. Снижение потребления электроэнергии произошло во всех объединенных энергосистемах (ОЭС), за исключением ОЭС Востока, где этот показатель увеличился на 2,3 % благодаря реализации в этом регионе инвестиционных проектов. Наибольшее снижение потребления электроэнергии отмечено в ОЭС Урала – на 5,6 %. В ОЭС Центра снижение электропотребления составило 2,0 %, ОЭС Средней Волги – 5,4 %, ОЭС Северо-Запада – 3,3 %, ОЭС Юга – 1,5 %, ОЭС Сибири – 0,9 %. По отраслям промышленности наибольшее снижение потребления электрической энергии продемонстрировали добывающий сектор – минус 7,9 %, железнодорожный транспорт – минус 6,0 % и машиностроение – минус 5,1 %.

По сравнению с показателями прошлого года за минувшие девять месяцев 2020 года на 12,0 % уменьшилась выработка ТЭС и на 3,0 % – выработка электростанций промышленных предприятий, а выработка ГЭС, АЭС, СЭС и ВЭС увеличилась на 16,0 %, 2,0 %, 24,0 % и 33,0 % соответственно.

Федор Опадчий отметил, что в апреле – июне 2020 г. для поддержания баланса в энергосистеме в период действия противоэпидемиологических мероприятий, а также во избежание избыточных холостых сбросов на ГЭС во время паводка осуществлялась разгрузка АЭС на 4,3 ГВт в сутки. Он подчеркнул, что АЭС впервые привлекались к суточному регулированию активной мощности с разгрузкой энергоблоков на 2,7 ГВт внутри суток.

Анализируя динамику цен рынка на сутки вперед (РСВ) и балансирующего рынка (БР) в 2020 году, Федор Опадчий отметил, что они адекватно отражали изменения в балансе в ЕЭС России из-за ввода ограничительных мер в условиях пандемии. В период снижения потребления наблюдались устойчивое падение индекса РСВ и снижение цен БР, добавил заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС».

В ходе доклада Федор Опадчий рассказал об изменениях, которые были внесены в регулирующие работу рынков акты правительства РФ в связи с введением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Эти изменения учитывают продолжительный период нерабочих дней и касаются сроков проведения проверок генерирующего оборудования и утверждения инвестиционных программ.

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» отметил, что Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» утвержден Временный регламент обеспечения торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в связи с применением мер, направленных на нераспространение COVID-19, устанавливающий особенности проведения в этих условиях расчета обязательств по покупке мощности, квалификации ремонтных снижений мощности, предоставления финансовых гарантий, применения мер ответственности (расчета и оплаты неустойки/пени), коммерческого учета на оптовом рынке. Кроме того, документ касается порядка выполнения регуляторами и участниками оптового рынка своих обязанностей, вопросов организации взаимодействия и документооборота на бумажных носителях, а также учитывает массовый перевод сотрудников на удаленный режим работы.

В целях исключения дополнительных штрафных санкций для генерирующих компаний в период действия противоэпидемических мероприятий в регламенты оптового рынка внесены изменения, позволившие квалифицировать в качестве плановых «нештрафуемых» ремонтных кампаний ремонты энергетического оборудования, связанные с продлением ранее начатых плановых ремонтов, завершение которых было невозможно из-за ограничений, а также ремонты со сдвигом сроков их проведения по этой же причине.

В своем докладе заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» подробно рассказал о ходе реализации пилотного проекта по управлению спросом розничных потребителей электроэнергии и подвел его предварительные итоги. Федор Опадчий подчеркнул, что пилотный проект следует признать успешным несмотря на то, что в связи с пандемией в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом практически отсутствовал рост предложения со стороны потребителей для участия в проекте. Уже в 4 квартале предложение заметно выросло – с 343,3 МВт в 3 квартале до 555,1 МВт. Учитывая избыток предложения и сформированную экономию за апрель, планируется провести дополнительный отбор исполнителей услуг на период ноябрь – декабрь 2020 года.

Отмечая востребованность нового рыночного механизма, заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» подчеркнул, что в пилотном проекте по управлению спросом на электрическую энергию на розничном рынке приняли участие 70 компаний-агрегаторов, а также более 300 объектов управления, каждый из которых состоит из одного или нескольких потребителей в 51 регионе страны. За время реализации пилотного проекта с 2019 года объем предложения со стороны потребителей для участия в нем увеличился в более чем 10 раз – с 50 МВт до 502 МВт. Интерес к участию в пилотном проекте проявили крупнейшие российские государственные и негосударственные компании, а также международные компании, работающие в России.

В завершение Федор Опадчий предложил ряд мер для повышения эффективности использования ресурсов управления спросом на оптовом рынке и сообщил, что Системный оператор планирует продолжить реализацию программы управления спросом розничных потребителей электроэнергии в следующем году – проект постановления правительства РФ о продлении пилотного проекта в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения. По итогам обсуждения до конца 2020 года его планируется направить в правительство РФ.

В то же время работа по формированию целевой модели агрегаторов управления спросом и разработка проектов нормативно-правовых актов, необходимых для ее внедрения, завершены. Соответствующий пакет поправок в ФЗ «Об электроэнергетике» подготовлен и проходит обсуждение с экспертным сообществом.