Новая программа и проекты гидроэнергетики Узбекистана будут представлены на 5-м ежегодном конгрессе и выставке «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2021», (г. Ташкент, Узбекистан, 17-18 февраля).

Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики Республики Узбекистан. Стратегический партнер мероприятия: Узбекгидроэнерго. Бронзовый спонсор мероприятия CINK Hydro Energy.

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Программа мероприятия включает:

Стратегическое Пленарное заседание: развитие гидроэнергетики Центральной Азии и Каспийского региона: антикризисные стратегии, межгосударственное сотрудничество в регионе, планы правительств, инициаторов, операторов;

развитие гидроэнергетики Центральной Азии и Каспийского региона: антикризисные стратегии, межгосударственное сотрудничество в регионе, планы правительств, инициаторов, операторов; Презентации Greenfield и Brownfield проектов в гидроэнергетике стран региона на 2021-2025 годы;

в гидроэнергетике стран региона на 2021-2025 годы; Специальный фокус! Гидроэнергетика Узбекистана : Презентации инвестиционных проектов и программ их реализации, стратегия развития отрасли, способы успешного ведения бизнеса в стране;

: Презентации инвестиционных проектов и программ их реализации, стратегия развития отрасли, способы успешного ведения бизнеса в стране; Case-studies. Практические примеры от компаний, успешно реализующих проекты строительства и модернизации ГЭС в регионе;

от компаний, успешно реализующих проекты строительства и модернизации ГЭС в регионе; Заседание с топ-менеджерами и техническими руководителями компаний-операторов и ГЭС - напрямую обсудите вопросы эффективной эксплуатации действующих ГЭС и управления рисками;

напрямую обсудите вопросы эффективной эксплуатации действующих ГЭС и управления рисками; Эксклюзивная выставка и презентации инновационных технологий, решений и оборудования: строительство, модернизация, эксплуатация, повышение эффективности;

строительство, модернизация, эксплуатация, повышение эффективности; Инвестиционный фокус! Инвестиционные стратегии– наиболее эффективные практики и механизмы финансирования гидроэнергетических проектов региона;

Инвестиционные стратегии– наиболее эффективные практики и механизмы финансирования гидроэнергетических проектов региона; 30+ часов делового и неформального общения! Гала-ужин, интерактивные круглые столы, встречи тет-а-тет по заранее согласованному графику и многое другое.

Чтобы принять участие в качестве спонсора, докладчика, экспонента или делегата, а также получить дополнительную информацию о конгрессе, программе, участниках, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://hydropowercongress.com/zaprosit-dopolnitelnuyu-informatsiyu/.