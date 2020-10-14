КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020
14 октября 2020, 17:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАСПИЙ 2021, УЗБЕКИСТАН
Отрасль: Электроэнергетика
Новая программа и проекты гидроэнергетики Узбекистана будут представлены на 5-м ежегодном конгрессе и выставке «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2021», (г. Ташкент, Узбекистан, 17-18 февраля).
Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики Республики Узбекистан. Стратегический партнер мероприятия: Узбекгидроэнерго. Бронзовый спонсор мероприятия CINK Hydro Energy.
Особый гибридный (оффлайн + онлайн) подход к конференциям Vostock Capital уже зарекомендовал себя и успешно работает для наших клиентов!
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Программа мероприятия включает:
Чтобы принять участие в качестве спонсора, докладчика, экспонента или делегата, а также получить дополнительную информацию о конгрессе, программе, участниках, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://hydropowercongress.com/zaprosit-dopolnitelnuyu-informatsiyu/.
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