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Узнайте о новых проектах и форматах участия со скидкой в конгрессе "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2021"

Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2021, Узбекистан

Новая программа и проекты гидроэнергетики Узбекистана будут представлены на 5-м ежегодном конгрессе и выставке «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий 2021», (г. Ташкент, Узбекистан, 17-18 февраля).

Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики Республики Узбекистан. Стратегический партнер мероприятия: Узбекгидроэнерго. Бронзовый спонсор мероприятия CINK Hydro Energy.

Особый гибридный (оффлайн + онлайн) подход к конференциям Vostock Capital уже зарекомендовал себя и успешно работает для наших клиентов!

Чтобы узнать больше о мероприятии и спланировать свое участие в условиях пандемии с 15% скидкой, отправьте Ваш запрос по ссылке https://hydropowercongress.com/zaprosit-dopolnitelnuyu-informatsiyu/.

 

Программа мероприятия включает:

  • Стратегическое Пленарное заседание: развитие гидроэнергетики Центральной Азии и Каспийского региона: антикризисные стратегии, межгосударственное сотрудничество в регионе, планы правительств, инициаторов, операторов; 
  • Презентации Greenfield и Brownfield проектов  в гидроэнергетике стран региона на 2021-2025 годы; 
  • Специальный фокус! Гидроэнергетика Узбекистана: Презентации инвестиционных проектов и программ их реализации, стратегия развития отрасли, способы успешного ведения бизнеса в стране;
  • Case-studies. Практические примеры от компаний, успешно реализующих проекты строительства и модернизации ГЭС в регионе;
  • Заседание с топ-менеджерами и техническими руководителями компаний-операторов и ГЭС - напрямую обсудите вопросы эффективной эксплуатации действующих ГЭС и управления рисками;
  • Эксклюзивная выставка и презентации инновационных технологий, решений и оборудования:  строительство, модернизация, эксплуатация, повышение эффективности; 
  • Инвестиционный фокус! Инвестиционные стратегии– наиболее эффективные практики и механизмы финансирования гидроэнергетических проектов региона;
  • 30+ часов делового и неформального общения! Гала-ужин, интерактивные круглые столы, встречи тет-а-тет по заранее согласованному графику и многое другое.

Чтобы принять участие в качестве спонсора, докладчика, экспонента или делегата, а также получить дополнительную информацию о конгрессе, программе, участниках, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://hydropowercongress.com/zaprosit-dopolnitelnuyu-informatsiyu/.

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