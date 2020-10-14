ГУП РК «Крымэнерго» повысило стабильность электроснабжения в селе Новокленово Белогорского района, установив разгрузочную комплектную трансформаторную подстанцию и построив новые линии электропередачи.

Для улучшения качества электроснабжения абонентов в селе Новокленово специалисты Белогорского РЭС произвели установку разгрузочной комплектной трансформаторной подстанции (КТП) и построили новые линии электропередачи. Данные энергообъекты являются важным транзитным звеном в обеспечении электроэнергией жителей по улицам Чехова и Молодежная.

Решение о возведении новой электросетевой инфраструктуры и вводе трансформаторных мощностей было принято после обращений граждан и фиксации сотрудниками РЭС низкого напряжения в сети. Данные работы не были прописаны в ремонтной программе предприятия на 2020 год, но обращение жителей села энергетики не оставили без внимания и выполнили внеплановое сетевое строительство.

За счет разработанного проекта реконструкции сетей значительно повысится качество подаваемой в дома электроэнергии. Все работы по строительству выполнили специалисты Белогорского РЭС. Проектом, помимо установки КТП, было предусмотрено строительство ВЛ 10 кВ протяженностью более 70 метров и 190 метров линии 0,4 кВ, на опорах ЛЭП энергетики смонтировали современный самонесущий изолированный провод (СИП).

Проведенные работы по модернизации устаревшего оборудования позволят улучшить надежность электроснабжения более 80 абонентов с. Новокленово Белогорского района.