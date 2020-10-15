Независимый системный оператор штатов Восточного побережья США PJM Interconnection* утвердил изменения в правила определения готовности объектов к несению нагрузки (Effective Load-Carrying Capability, ELCC), чтобы обеспечить возможность применения их на общих основаниях к накопителям энергии. Изменения в рыночные правила внесены в соответствии с приказом Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (Federal Energy Regulatory Commission, FERC).

По приказу комиссии от 15 февраля 2018 г. No 841 все организации, имеющие лицензию независимого системного оператора (Independent System Operator, ISO) или регионального оператора передающей сети (Regional Transmission Organization, RTO), обязаны обеспечить участие в рынках электроэнергии, мощности и системных услуг устройств накопления энергии, которые размещены в их операционной зоне. Кроме PJM, меры по выполнению требований FERC в том или ином объеме уже приняли системные операторы штата Нью-Йорк NYISO, штатов Новой Англии ISO-NE, штатов Среднего Запада MISO и корпорация Southwest Power Pool.**

Правила ELCC определяют алгоритм расчета степени надежности энергоресурса, напрямую влияющей на формирование цены на мощность. Для объектов генерации с непостоянной выработкой (ветровых и солнечных электростанций) и объектов с ограниченным объемом доступных для использования резервов мощности, таких как накопители энергии и потребители с управляемой нагрузкой (Demand Response), использование в отношении них ELCC рассматривается как одна из предпочтительных мер по привлечению таких энергоресурсов к участию в энергорынке.

Включение накопителей энергии в состав ресурсов, находящихся под управлением PJM, к которым будут применяться ELCC, направлено на то, чтобы обеспечить для них возможность прогнозировать свое участие в рынке мощности и справедливое ценообразование. По оценке ряда экспертов, такое решение системного оператора своевременно и может оказаться полезным примером для других ISO/RTO. В то же время аналитическая компания Monitor Analytics, выполняющая по заказу PJM регулярный мониторинг и ежегодный анализ работы энергорынков, выступила против утверждения новых ELCC, так как, по мнению Monitor Analytics, изменения в правила еще не до конца проработаны.

Разработанные PJM Interconnection изменения в ELCC должны быть направлены системным оператором на согласование в FERC не позднее 30 октября 2020 г.

Официальный сайт PJM Interconnection

* Операционная зона включает (полностью или частично) штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия.

** Southwest Power Pool (SPP) выполняет функции RTO, в ее операционную зону входят (полностью или частично) энергосистемы на территории 14 штатов (Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Вайоминг, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико, Луизиана, Техас).