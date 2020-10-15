Правительство России выделит 1,2 млрд рублей, чтобы достроить 11 многоквартирных домов в Приморье. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров.

"Рассмотрим вопрос о выделении 1,2 млрд рублей Приморскому краю для завершения строительства 11 многоквартирных жилых домов. Средства направим в течение ближайшего месяца", - сказал Мишустин.

По его словам, это позволит ввести в эксплуатацию не менее 100 тыс. квадратных метров жилья, обеспечить жилплощадью тех, кто уже внес немалые деньги, взяв ипотеку, но своих квартир так и не дождался.

Премьер также сообщил, что при поддержке государства шесть проблемных многоквартирных домов в Приморье уже были достроены. В них получили жилье около 800 семей. Он отметил, что благодаря принятому в последние годы пакету законов, государству удается защитить граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.