Компания «Россети Янтарь» обеспечила мощностью 294 кВт спортивный комплекс с бассейном олимпийского класса в Калининграде.

Объект по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» строят в парке «Южный». Комплекс, рассчитанный для занятий 225 человек в смену, будет включать в себя бассейн олимпийского класса с десятью дорожками длиной 50 метров и трибунами на 500 мест, залы для стрельбы, фехтования, хореографической и общефизической подготовок.

Для технологического присоединения спорткомплекса «Россети Янтарь» построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ на 2х630 кВА и проложили полтора километра кабельных линий 10 кВ. Центром питания стала подстанция 110 кВ «Южная».

По информации правительства Калининградской области, комплекс откроет двери для первых посетителей весной 2021 года.

Фото: сайт Администрации городского округа «Город Калининград»